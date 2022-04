Stempler mundbindskrav i USA for ulovligt

I over et år har amerikanerne været pålagt at benytte sig af mundbind, hvis de eksempelvis transporterer sig i tog, bus, fly eller i taxa.

Kravet blev indført af præsident Joe Bidens administration i februar 2021.

Ifølge en amerikansk dommer, Kathryn Kimball Mizelle fra delstaten Florida, er kravet dog ulovligt. Det meddeler dommeren mandag.

Vurderingen lyder, at USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har overskredet sin bemyndigelse, ikke har rådført sig ordentligt i offentligheden og ikke har forklaret sine handlinger tilstrækkeligt.

Dommeren har sendt sin afgørelse til CDC. Det fremgår mandag dog ikke umiddelbart, om afgørelsen straks får betydning.

Onsdag i sidste uge valgte CDC at forlænge kravet i yderligere 15 dage. Det stod oprindeligt til at udløbe 18. april, men blev forlænget til 3. maj.

Begrundelsen var, at det var nødvendigt at holde øje med en påbegyndende stigning i antallet af tilfælde af coronasmitte.

Det forklarede Det Hvide Hus' talskvinde på et pressemøde.

- De prøver at sikre os en lille smule mere tid, så vi kan se den potentielle indvirkning, som det stigende antal smittede har på alvorligt sygdomsramte - herunder indlæggelse, dødsfald og pres på hospitalerne, sagde hun.

Flere store amerikanske erhvervsorganisationer og republikanske politikere har opfordret til, at mundbindskravet øjeblikkeligt bliver droppet.

I Danmark blev stort set samtlige coronarestriktioner - herunder krav om mundbind udvalgte steder - droppet fra 1. februar i år.