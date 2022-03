Stenrig russer leverer stål til statsejet megaprojekt

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, Femern-forbindelsen, får leveret stål af russisk rigmand.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

NLMK Dansteel er ejet af Vladimir Lisin. Han er Ruslands fjerderigeste mand og har forbindelser direkte til Vladimir Putin. I 2018 kom han på amerikanernes Putin-liste. Det er en liste, der har tætte tråde til Kreml.

Gennem sin danske stålkoncern spytter Lisin milliarder af kroner i den russiske statskasse.

Nu viser det sig, at stålværket i Frederiksværk leverer 'flere tons stål' til en del af Femern-forbindelsen, der beskrives som essentiel for konstruktionen.

Det har virksomheden tidligere selv oplyst på Facebook.

Femern-forbindelsen kræver lige så meget stål som 50 Eiffeltårne, så det er ikke småting, der skal leveres til byggeriet.

Underleverandør

Finans har forgæves forsøgt at få oplyst, hvad NLMK Dansteel får for de stålplader, som virksomheden leverer til Femern-forbindelsen, men uden held.

Det skyldes imidlertid, at stålvirksomheden ikke er hyret direkte af Femern A/S, der ifølge deres hjemmeside har et budget på 52,6 mia. kr. til at bygge den 18 kilometer lange tunnel, der skal forbinde Danmark med Tyskland.

NLMK Dansteel producerer stålplader til blandt andet bro- og skibsbygning og til vindmølleindustrien. Arkivfoto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix

Stålfirmaet er i stedet hyret gennem det polske værft Crist, der i efteråret 2021 løb med et stort udbud i forbindelse med bygningen af Femern-forbindelsen.

Potentiel shitstorm

At et statsejet kæmpeprojekt kan blive sovset ind i russiske penge, kan gå hen og skabe problemer, vurderer Jens Ladefoged Mortensen, lektor på Københavns Universitet med speciale i sanktioner og handelspolitik overfor Finans.

- Det vil være uforsonligt for mange, at penge fra et statsejet projekt går til at betale en underleverandør, ejet af en person fra Rusland. Femern kan løbe ind i en shitstorm på det her, fordi vi ikke vil associeres med Putin og Rusland, siger Jens Ladefoged Mortensen til Finans.

Dog fastslår eksperten, at NLMK-Dansteel endnu ikke er omfattet af EU's sanktioner, og Vladimir LIsin er heller ikke endnu at finde på EU's sanktionslister.

Det kan dog skabe et politisk stormvejr og kritik, understreger eksperten.

Femern A/S fortæller i en kommentar til Finans, at selskabet overholder gældende lovgivning, mens NLMK Dansteel for nuværende ingen kommentarer har, udover at selskabet ikke leverer direkte til Femern A/S.

En vanskelig situation

I 2020 omsatte NLMK Dansteel i Frederiksværk for svimlende 2,3 milliarder kroner, og det er en vigtig arbejdsplads for Halsnæs Kommune, hvor Frederiksværk ligger.

Til TV 2 Lorry siger Steffen Jensen (S), som er borgmester i kommunen, at det er 'ulykkeligt', at NLMK Dansteel er russiskejet.

- Det er vores største arbejdsplads. Det er det, der definerer kommunen. Hvis man er frederiksværker, kender man en, der har arbejdet på stålværket. Derfor er det en vanskelig situation, siger han til TV 2 Lorry.

Han understreger samtidig, at han som borgmester ikke har indflydelse på eventuelle sanktioner, men at han er klar til at bakke op om sanktioner, der kan være med til at stoppe krigen i Ukraine.

Dansteel tæller over 400 ansatte, heraf er 200 medlemmer af fagforeningen 3F