Stigende energipriser udløser heftig debat i svensk tv-duel

Sveriges to statsministerkandidater fik onsdag aften en af deres sidste chancer for at gøre sig positivt bemærket inden valget på søndag.

Det skete i en tv-duel på den statslige svenske tv-station SVT.

Deltagerne var den nuværende statsminister, socialdemokratiske Magdalena Andersson, og udfordreren, Ulf Kristersson fra Moderaterna.

Et af aftenens første emner var stigende energipriser i Europa. Og det var et emne, der udløste heftig debat, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Putin forsøger at splitte os. Vi må ikke gå i den fælde, lød det fra Magdalena Andersson med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Russernes invasion af Ukraine har ført til store sanktioner mod Rusland.

Blandt andet er der skruet voldsomt ned for den russiske gaseksport til Europa, og det har medvirket til stigende energipriser flere steder.

Ulf Kristersson mener dog ikke nødvendigvis, at pilen peger på Putin.

- Det er det ukrainske folk, der betaler Putins pris. At sige at Putin står bag de høje energipriser er at fortælle usandheder, siger han.

Ifølge Kristersson bærer den svenske regering skylden for den ustabile energisituation, fordi den har udfaset atomkraft.

Magdalena Andersson svarer, at energipriser er en del af et storpolitisk spil.

- Putin forsøger at presse hele Europa. Nu truer de med slet ikke at levere gas overhovedet. Det er årsagen til den store uro i Europa, og det smitter af på Sverige, fordi vi har et fælles energimarked, siger Andersson.

Under tv-duellen fik kandidaterne også spørgsmål fra publikum. De blev blandt andet spurgt om, hvad de vil gøre for at bekæmpe hård kriminalitet.

- Spær de bandekriminelle inde i rigtig lang tid, hvis de er svenske statsborgere. Eller udvis dem, hvis de ikke er, siger Kristersson.

Han henviser blandt andet til 'danske straffe'.

Magdalena Andersson er enig med sin modstander.

- Jeg deler Ulf Kristerssons opfattelse af, at vi skal gøre meget mere for at sætte de bandekriminelle bag lås og slå, siger statsministeren.