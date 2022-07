Stigende inflation sender forbrugernes humør i kulkælderen

I øjeblikket er de danske forbrugeres humør mildest talt i kulkælderen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugertilliden i juli er opgjort til minus 25,6. Det er det lavest registrerede nogensinde, skriver statistikbanken.

Indekset bygger på nogle spørgsmål blandt et repræsentativt udsnit af danskere. Her bliver de spurgt til deres egen og landets økonomiske situation.

De bliver spurgt, om situationen er bedre i dag end for et år siden, og de bliver spurgt, om de tror, situationen vil være bedre om et år.

Dermed siger indekset både noget om forbrugernes syn på udviklingen det seneste år, men også om deres forventninger til det næste år.

Desuden skal de også svare på, om det er et godt tidspunkt at købe eksempelvis et fjernsyn, en vaskemaskine eller lignende.

Spørgsmålene kommer med fem svarmuligheder: Meget bedre, lidt bedre, det samme, lidt dårligere eller meget dårligere.

De svarmuligheder regner Danmarks Statistik om til en talværdi.

Eksempelvis tæller det for 100, hvis en adspurgt svarer, at situationen i dag er 'meget bedre' end for et år siden.

Det tæller for minus 50, hvis en adspurgt svarer, at vedkommende tror, at situationen er 'lidt værre'.

Alle tallene bliver lagt sammen. Dermed er et negativt indeks et udtryk for, at de adspurgte synes skidt om den økonomiske situation og udsigt.

I Dansk Erhverv vurderer seniorøkonom Kristian Skriver, at den i øjeblikket stigende inflation er med til at præge humøret hos forbrugerne.

- De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung, og giver derfor store økonomiske panderynker for de danske forbrugere.

- Dertil har krigen i Ukraine øget forbrugernes økonomiske usikkerhed, siger Kristian Skriver.

I Arbejdernes Landsbank peger økonom Lisette Rosenbeck Christensen på, at det nu er tredje måned i træk, forbrugertilliden rammer et historisk lavpunkt.

- De høje prisstigninger bider i øjeblikket benhårdt på danskernes pengepunge. Det ser vi som den altoverskyggende årsag, siger Lisette Rosenbeck Christensen.

Tal fra Danmarks Statistik har tidligere vist, at de danske forbrugerpriser i juni var steget med 8,2 procent i forhold til samme måned året før. Det var den største stigning på et år siden 1983.

Udviklingen i forbrugerpriserne kendes også som inflationen.