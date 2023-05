Stigende renter løfter Sydbanks overskud betydeligt

Stigende renter er medvirkende til at løfte Sydbanks overskud med cirka 65 procent i første kvartal.

Banken har tjent 734 millioner kroner i perioden. Det viser Sydbanks regnskab onsdag morgen.

- Vi har fået en stærk start på 2023, og det er vi meget tilfredse med, siger bankens administrerende direktør, Karen Frøsig, i en kommentar til regnskabet.

- Bankens resultat er løftet betydeligt som følge af en højere indtjening, der er opnået, uden at omkostningerne er steget.

Bankens rente- og gebyrindtægter er i første kvartal vokset med 435 millioner kroner til i alt 1,64 milliarder.

Det svarer til en stigning på 36 procent.

Renteindtægterne er alene fordoblet til 986 millioner kroner.

Udviklingen er et direkte resultat af, at Nationalbanken har hævet sin ledende rente flere gange siden juli sidste år.

Man har forsøgt at gøre det dyrere at låne penge for at mindske forbruget i befolkningen. Det gør Nationalbanken i forsøget på at tøjle den høje inflation.

Det har altså betydet, at bankens kunder har skullet betale mere for at optage banklån, og det har fået indtægterne til at vokse markant.

- Effekten, af at Nationalbanken har hævet styringsrenten seks gange siden juli 2022, kan tydeligt ses på bankens nettorenteindtægter, siger direktøren.

- Nettorenteindtægterne er således fordoblet, når man sammenholder med første kvartal 2022.

I marts opjusterede banken sine forventninger til årets resultat. Disse forventninger bliver gentaget i Sydbanks regnskab for første kvartal.

Det samlede resultat efter skat ventes at lande i intervallet 2,3-2,6 milliarder kroner.

- Forventningen er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, skriver Sydbank i regnskabet.