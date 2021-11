Stor dansk aktie får prygl

Vestas-aktien lider kort efter Børsens åbning onsdag morgen et tab på over 14 procent.

Det sker, efter at virksomheden onsdag har offentliggjort et regnskab, der viser, at Vestas overskud i tredje kvartal er mere end halveret sammenlignet med sidste år i samme periode.

Forstyrrelser i den globale forsyningskæde er hovedårsagen til den skuffende indtjening.

Samlet har Vestas i perioden tjent 915 millioner kroner. Til sammenligning var overskuddet året før 2,2 milliarder kroner og altså mere end det dobbelte.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet annoncerer Vestas også, at deres finansdirektør, Marika Frederiksson, stopper 1. marts. Hun har været hos Vestas i ni år.

Hendes afløser bliver Hans Martin Smith, der indtil nu har haft ansvaret for finanserne i Vestas' enhed i Vest- og Nordeuropa.