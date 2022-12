Stor dansk fusion: Chr. Hansen og Novozymes går sammen

En stor dansk fusion ser nu dagens lys. De to store selskaber Novozymes og Chr. Hansen vil slå pjalterne sammen.

Det oplyser de i en meddelelse til fondsbørsen mandag.

Begge selskaber er en del af det ledende aktieindeks, C25. Det er dermed en fusion af de helt store, der nu er på vej.

I første omgang bliver det i Novozymes' navn. På længere sigt er det dog planen, at der skal udvikles et fælles navn og brand.

Novozymes producerer enzymer - blandt andet til vaskemiddel - mens Chr. Hansen sælger ingredienser til blandt andet fødevarebranchen.

De to selskaber har flere fælles overlap inden for bioteknologi.

Fusionen giver ifølge Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank, god mening:

- Nogle af de ting, som Novozymes virkelig har valgt at have fokus på inden for de kommende år inden for strategiperioden, er det, som Chr. Hansen er stærk inden for.

- Fusionen giver på det punkt meget god mening, siger han til Marketwire.

Det er den nuværende topchef i Novozymes, Ester Baiget, som er udset til at stå i spidsen for det nye selskab.

- Kombinationen af to strategisk komplementære virksomheder med et fælles formål og avancerede kapaciteter vil vise verden bioløsningernes sande kraft, siger hun i meddelelsen.

Det samlede selskab vil få en årlig omsætning på omkring 3,5 milliarder euro. Det svarer til 26 milliarder kroner.

Her står Chr. Hansen aktuelt for lidt mere end en tredjedel, mens Novozymes altså er det største selskab af de to målt på omsætning.

Novozymes var tidligere en del af diabetesgiganten Novo Nordisk, men blev udskilt og selvstændigt børsnoteret i 2002.

Novo Holdings, pengetanken bag Novo Nordisk, er den største aktionær i både Novozymes og Chr. Hansen. Fonden har givet støtte til fusionen.

- De to selskaber er et perfekt match, siger Lars Rebien Sørensen, formand for Novo Holdings, i meddelelsen og fortsætter:

- Chr. Hansen med sin ekspertise inden for mikrobielle stoffer og Novozymes med sin baggrund i enzymer. Kombinationen af de to virksomheder vil skabe en global leder inden for bioløsninger.

Fusionen skal dog først godkendes af de relevante myndigheder og endeligt vedtages på selskabernes generalforsamlinger.

Sker det, ventes den færdig mellem fjerde kvartal 2023 og første kvartal 2024.

Fusionen giver mandag morgen markant medvind til aktien i Chr. Hansen, der efter kort tids handel stiger over 30 procent.

Omvendt falder aktien i Novozymes mere end ni procent efter nyheden.