Stor dansk virksomhed politianmeldt: 'De snyder kunderne'

Der var store forventninger til de nye ejere, da Kim Johansen solgte sin virksomhed Aalborg Stilladser til den landsdækkende konkurrent Dansk Stillads Service A/S i januar 2021, efter han selv havde stået i spidsen for firmaet i 32 år.

Planen var, at Kim Johansen skulle fortsætte i sin rolle i et år efter overtagelsen for at hjælpe firmaet videre med de nye ejere. Men allerede en måned efter overtagelsen, oplever Kim Johansen, at de nye ejere snyder kunderne. To nye projektledere skriver flere timer på fakturaerne, end de reelt har udført, lyder en af anklagerne. Det skriver TV 2 Nord.

- Da jeg konfronterer dem med det, får jeg at vide, at 'sådan gør man bare.' Det viser sig så, at de har ’stjålet’ for mere end 500.000 kroner. 17 mand har fået skrevet for mange timer på gennem tre uger, siger Kim Johansen og fortæller, at han nu står frem, fordi han ikke kan leve med, at hans gamle kunder bliver snydt. Han mener, at ejerne af Dansk Stillads Service A/S nu skal have den straf, de fortjener.

Han har derfor nu politianmeldt virksomheden.

I politianmeldelsen anklager han også de nye ejere for at have brudt ind på hans mailkonto og for forsøg på hacking.

Kim Johansen hævder desuden, at han har lydoptagelser, hvor to projektledere indrømmer, at de snyder, og angiveligt bruger argumentet, at 'det er sådan, de gør i København, så det gør vi også her.'

Afviser alle anklager

Den administrerende direktør for Dansk Stillads Service A/S, Johnnie Lønbirk, afviser alle beskyldningerne.

Det er 'taget ud af kontekst,' fordi den tidligere direktør, Kim Johansen, vil have firmaet til at fyre nogle medarbejdere, lyder modsvaret.

Han kalder desuden Kim Johansen en 'forsmået, usammenhængende mand,' der har været en modspiller lige siden overdragelsen af Aalborg Stilladser.

Selv ser Kim Johansen frem til den juridiske kamp, der nu ligger forude.

Han bekymrer sig ikke om, at han muligvis vil blive hevet i retten for injurier eller for at afsløre forretningshemmeligheder. For ham handler det om at få sandheden frem, lige meget hvad det kommer til at koste. Og sandheden kan han dokumentere, siger han.