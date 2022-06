Stor mystik om stop i toppen af dansk virksomhed

Ejer af Lene Bjerre Design vil ikke svare på, hvorfor både bestyrelsesformand og direktør er stoppet i virksomheden inden for to uger

Først smuttede bestyrelsesformanden, og to uger senere var også den administerende direktør væk.

Men ejeren af interiørvirksomheden Lene Bjerre Design er tavs om, hvorfor både formand og direktør er stoppet i løbet af 14 dage.

Det skriver Nordjyske.

Vil ikke svare

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister stoppede bestyrelsesformand Carsten Lund Tidselbak 17. maj, mens administerende direktør Per Nybo Nielsen forlod virksomheden 31. maj.

Bjarne Poulsen, der er ejer af Lene Bjerre Design, er efterfølgende tiltrådt som administerende direktør, fremgår det af virksomhedsregisteret.

Men hvorfor både formand og direktør har forladt interiørvirksomheden stort set samtidig, ønsker Bjarne Poulsen ikke at svare på.

- Vi koncentrerer os om at drive vores virksomhed, og herudover har jeg ikke mere at sige, oplyser han til Nordjyske.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Poulsen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Under to år på posten

Carsten Lund Tidselbak tiltrådte ifølge Det Centrale Virksomhedsregister Lene Bjerre Design i september 2020, mens Per Nybo Nielsen kom til i december 2020. De forlader altså begge virksomheden under to år efter, at de tiltrådte deres topposter.

Carsten Lund Tidselbak forklarer over for Nordjyske, at han stopper, fordi han 'har rigeligt at se til'.

Per Nybo Nielsen skriver i en mail til mediet, at han nu vil forsøge sig som strategisk rådgiver. Han ejer desuden ti procent af aktierne i Lene Bjerre Design, og hvorvidt han skal fortsætte med at være aktionær i virksomheden, er han endnu ikke afklaret omkring.

Nordjysk virksomhed

Lene Bjerre Design, der blandt andet sælger nipsgenstande og møbler, holder til i den nordjyske by Nibe.

Ifølge virksomhedens hjemmeside forhandles Lene Bjerre Design i det meste af Europa, men produkterne kan også findes på hylderne uden for Europas grænser i blandt andet USA, Australien og Japan.

Suzanne Sand Poulsen og Bjarne Poulsen købte Lene Bjerre Design af Lene Bjerre i 2006. De ejer 50 procent af virksomheden.