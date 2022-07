Stor nedtur: Danske Banks overskud dykker

Et fald i indtægterne har i andet kvartal været med til at reducere overskuddet i Danske Bank.

Det viser bankens regnskab for andet kvartal af 2022.

I perioden fra april til juni har Danske Bank tjent 1,7 milliarder kroner. Det er et fald på 39 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det er særligt bankens handelsindtægter, der trækker overskuddet ned.

Hvor Danske Bank i andet kvartal sidste år fik et plus på lidt over en milliard kroner i sine handelsindtægter, så er det i år ændret til et minus på små 400 millioner kroner.

Årsagen til tabet er den uro, som har præget de finansielle markeder i løbet af andet kvartal.

I en kommentar til regnskabet siger Stephan Engels, finansdirektør i Danske Bank, at banken kan glæde sig over, at indtægterne fra kerneforretningen fortsat er i fremgang som følge af god kundeaktivitet og volumenvækst.

- Hvorimod de usikre makroøkonomiske udsigter, usikkerheden omkring holdbarheden af den økonomiske vækst og højere volatilitet på de finansielle markeder påvirkede vores øvrige indtægtsposter negativt, siger han.

Danske Bank har i andet kvartal af 2022 i alt haft indtægter for 8,7 milliarder kroner. Det er 17 procent lavere end samme periode året før.

De overordnede linjer i regnskabet fra Danske Bank har været kendt i små to uger, da banken nedjusterede sine forventninger til 2022 for 12 dage side.

I den forbindelse oplyste banken om de overordnede resultater for kvartalet.

Danske Bank venter nu at få et overskud på mellem 10 og 12 milliarder kroner i 2022. Før nedjusteringen var forventningen et overskud på mellem 13 og 15 milliarder kroner.

Danske Bank oplyser i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, at der ikke bliver udbetalt udbytte til aktionærerne, da banken tilbageholder penge til en eventuel hvidvaskbøde. I øjeblikket forhandles der med myndighederne.

I april oplyste banken, at man var i dialog med amerikanske og danske myndigheder om sagen. Også dengang valgte man ikke at udbetale et udbytte.

- Drøftelserne er ikke afsluttet, og bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke vil blive udbetalt udbytte i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for andet kvartal 2022.

- Det er endnu ikke muligt pålideligt at vurdere, hvornår der falder afgørelse i sagen, hvad afgørelsen vil indebære, og hvilket – potentielt væsentligt – beløb en aftale eller bøde vil lyde på, ligesom vi ikke kan kommentere på drøftelserne med myndighederne, skriver banken i regnskabet.