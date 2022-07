Stor økonomisk nedgang i Kina

Den økonomiske vækst i Kina viste stor nedgang i andet kvartal sammenlignet med første kvartal.

I de tre måneder til og med juni udvidede økonomien sig kun med 0,4 procent i forhold til samme kvartal i 2021.

Det er den laveste vækst i Kina, siden coronapandemien begyndte.

Til sammenligning voksede økonomien i første kvartal med 4,8 procent på årsbasis.

Det kinesiske styres nultolerance over for coronasmitte er med til at hæmme den økonomiske aktivitet.

Det vurderer seniorøkonom i Dansk Erhverv (DE) Kristian Skriver i en kommentar til fredagens tal.

- Den svage vækst i Kina skyldes, at der i flere byer i Kina blev indført omfattende nedlukninger med henblik på at inddæmme smittespredningen. Det har lagt en massiv dæmper på kinesernes forbrug og dermed dæmpet væksten i bruttonationalproduktet, skriver han.

Væksten på 0,4 procent er ifølge økonomen den svageste siden første kvartal 2020.

Dengang blev landet stort set lukket ned som reaktion på covid-19-udbruddet i millionbyen Wuhan.

Stilstanden i samfundet resulterede i, at økonomien skrumpede med 6,9 procent i kvartalet i forhold til første kvartal 2019.

- Kinas økonomi betaler nu prisen for den kinesiske strategi med at holde smitten nede. Det er en strategi, der bliver sværere at håndhæve i takt med at der kommer mere smitsomme varianter af covid-19.

I foråret var Shanghai og andre megabyer i Kina ramt af omfattende nedlukninger i et forsøg på at bremse spredning af coronavirus.

Fabrikker blev lukket og tusindvis af arbejdere sendt hjem på ubestemt tid. Blandt de berørte virksomheder var den amerikanske fabrikant af elbiler Tesla, som har en kæmpe fabrik i Shanghai.