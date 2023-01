Storbank varsler enorm fyringsrunde

Amerikanske Goldman Sachs begynder i denne uge en massiv fyringsrunde, der forventes at ramme over 3000 ansatte

Onsdag forventes den amerikanske storbank Goldman Sachs at påbegynde en af de største fyringsrunder i virksomhedens historie.

Det skriver Bloomberg.

Ifølge kilder tæt på virksomheden vil omkring 3200 stillinger blive nedlagt. Goldman Sachs har ikke selv ønsket at kommentere sagen.

Ifølge Reuters vil størstedelen af bankens afdelinger blive påvirket, og en tredjedel af nedskæringerne vil ramme handels- og bankområdet, skriver Marketwire ifølge Finans.

Presset økonomi

Allerede i december blev fyringsrunden beskrevet første gang, og ifølge Reuters skyldes den et 'vanskeligt økonomisk miljø'.

Reuters skriver, at Goldman Sachs hvert år nedlægger mellem 1 og 5 procent af deres stillinger, og at disse nedskæringer også i år vil komme - oven i de over 3000 fyringer.

Ved udgangen af tredje kvartal havde Goldman Sachs 49.100 ansatte. Under coronapandemien øgede virksomheden antallet af medarbejdere, men det har altså ikke været muligt at beholde alle de nyoprettede stillinger.