Storbanker advarer mod aktiedyk

To strateger hos Morgan Stanley og Goldman Sachs advarer nu mod aktiedyk

Michael J. Wilson og David J. Kostin, der ernærer sig hos storbankerne Morgen Stanley og Goldman Sachs, kommer nu med dystre udmeldinger.

Ifølge Bloomberg påpeger de to topinvestorer, at virksomhedernes indtjening står i kontrast til det seneste optur på aktiemarkederne.

- Det bedste tid af rallyet er forbi, siger Michael J. Wilson til Bloomberg.

Advarslen kommer i kølvandet på en bedre indtjening end frygtet i andet kvartal, hvilket gav medvind til aktiemarkederne i juli. Det gav investorerne blod på tanden om, at selskaberne kunne modstå den høje inflation, skriver Euroinvestor.

- Mens priserne til slutforbrugeren stadig stiger hurtigt, så går det dobbelt så hurtigt for producenterne, skriver Morgan Stanley-analytikeren, ifølge Euroinvestor.

Og hos Goldman Sachs klapper David J. Kostin samstemmende i. Han fortæller, at de højere inputomkostninger vil svække overskudsgraden næste år - selvom omsætningen fortsætter med at stige.

Begge strateger er skeptiske over for det seneste opsving, selvom de mener, at inflationen har toppet.

- Inflationen vil formentlig falde hurtigere, end markedet i øjeblikket forventer.

Bank of America vurderer, at S&P 500-indekset vil handle i et interval på 3800 til 4200, indtil det næste rentemøde i Federal Reserve til september.

Mandag lå indekset i niveauet 4147.