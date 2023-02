Storbritannien og EU indgår ny aftale om Nordirland

Storbritannien og EU har indgået en aftale, der ændrer implementeringen af Nordirland-protokollen. Det oplyser regeringskilder til nyhedsbureauet Reuters og det britiske medie BBC.

- En forståelse er nået. Aftalen er indgået, siger en anonym regeringskilde til BBC.

Aftalen ventes nu at blive præsenteret på et pressemøde 16.30. Her vil EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Storbritanniens premierminister Rishi Sunak begge deltage.

Indholdet i aftalen er endnu ikke officielt bekræftet, men den ventes at indeholde lempelser i kontrollen med varer mellem Storbritannien og Nordirland. Samt muligvis også ændringer i forhold til, hvornår EU-Domstolen kan blande sig.

Begge dele har været stærke ønsker fra brexit-tilhængere i Storbritannien, som længe har kæmpet for at få ændret aftalen.

Annonce:

EU har dog på sin side henholdt sig til, at parterne allerede havde indgået en aftale om Nordirland som del af brexit-aftalen. EU har også lagt vægt på, at EU-Domstolen fortsat skal kunne vogte over spillereglerne for det indre marked.

Efter længere tids forhandlinger mødtes Ursula von der Leyen og Rishi Sunak så mandag endelig hinanden i England for at lukke aftalen.

Det er dog kun første skridt for Rishi Sunak. Han skal nu have overbevist brexit-tilhængerne i det konservative parti samt medlemmerne af Nordirlands største parti, Democratic Unionist Party (DUP).

DUP har varslet, at man vil gennemgå aftalen med en tættekam for at sikre, at den lever op til partiets ønske om, at Nordirland fortsat skal være en fuldgyldig del af Storbritannien.

Til gengæld tyder noget på, at Rishi Sunak vil kunne samle opbakning fra sine EU-skeptiske partimedlemmer. Kort før aftalen blev indgået, blev britiske ministre og politikere orienteret om indholdet. Og blandt andre den EU-skeptiske minister for Nordirland, Steve Baker, roste aftalen.

Annonce:

Hos Dansk Industri er der stor lettelse over, at striden om Nordirland-protokollen ser ud til at være løst.

- Nu håber vi, at aftalen går glat igennem det britiske parlament, siger europapolitisk chef i DI, Rikke Wetendorff Nørgaard.

Hun forventer, at aftalen vil kunne gøre livet lettere for dansk erhvervsliv:

- Der er nok af usikkerheder på de globale markeder og en handelskrig mellem EU og Storbritannien ville gøre ondt på danske virksomheder. Vi håber, at aftalen skaber ro og forudsigelighed. Så kan virksomhederne planlægge deres eksport og investeringer i Storbritannien, siger Rikke Wetendorff Nørgaard.

DI er bekymrede for, om der sikres tilstrækkelig kontrol med varer, som fragtes over Det Irske Hav. Det kan både gå ud over forbrugere og virksomheder, hvis ikke det sker, siger Rikke Wetendorff Nørgaard.

Grundlæggende vil aftalen dog lette hverdagen for virksomhederne, forventer hun.

- Trods handelsaftalen har virksomhederne udfordringer med bøvlede toldprocedurer, divergerende produktkrav og indviklede regler for visum til udsendte medarbejdere.

- Det kan løses, hvis der er politisk vilje, og det vil give økonomiske gevinster for både EU og Storbritannien, siger Rikke Wetendorff Nørgaard.