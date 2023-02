Stort flertal i FN beder Rusland trække sig ud af Ukraine

Et stort flertal i FN's Generalforsamling har forud for etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine på ny vedtaget en ikke-bindende resolution, der opfordrer Rusland til at trække sine styrker ud af Ukraine.

Resolutionen opfordrer til en 'omfattende, retfærdig og varig fred' i Ukraine.

Da resolutionen blev sendt til afstemning, stemte 141 lande for. Syv lande inklusive Rusland stemte imod. 32 lande - heriblandt Kina, Indien, Sydafrika, Iran og Pakistan afstod fra at stemme.

De seks lande, der stemte med Rusland, var Hviderusland, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua og Syrien.

Ud over de store lande var der en række afrikanske lande, der afstod fra at stemme. Modsat stemte store dele af Sydamerika - herunder Brasilien - for resolutionen.

Det er ikke første gang, at FN har vedtaget en sådan resolution. Resolutionen torsdag gentager således en række standpunkter, der tidligere er blevet vedtaget i FN's generalforsamling.

Et af dem er respekt for Ukraines territoriale suverænitet.

Første gang en lignende resolution blev vedtaget, var i marts lige efter Ruslands invasion af Ukraine. Dengang stemte 141 lande for resolutionen.

I oktober var der ifølge nyhedsbureauet dpa en resolution til afstemning, der afviste Ruslands krav på dele det besatte Ukraine. Det var umiddelbart efter, at Rusland erklærede, at det havde annekteret fire ukrainske regioner.

Ukrainske styrker kontrollerer i dag dele af alle fire regioner.

Dengang stemte 143 lande for fordømmelsen af Ruslands annektering.

Danmark stemte for resolutionen.

- Vi står ikke alene med vores støtte til Ukraine. Ukraine står ikke alene, skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter efter afstemningen.