Stort rygstød til dansk aktie

Analytikere har justeret sine kursmål for en række danske virksomheder

Den danske virksomhed Bavarian Nordic har haft medgang den seneste tid, og det ventes at gavne vaccineproducentens investorer.

En række bankanalytikere har således hævet kursmålet - forventningen til kursen de næste 12 måneder - for aktien. Det skriver Euroinvestor.

Ifølge mediet har Nordea hævet sit kursmål fra 411 kroner til 432 kroner og holder fast i sin købsanbefaling.

Også Danske Bank holder fast i sin købsanbefaling og hæver kursmålet fra 420 kroner til 500 kroner, ligesom finanshuset Needham har løftet sit kursmål fra 340 kroner til 380 kroner.

I skrivende stund ligger kursen på 341 kroner.

To gode nyheder - og én dårlig

Opjusteringen af analytikernes forventningerne kommer, efter at selskabet onsdag publicerede resultaterne for den seneste fase to-test af sin vaccine mod RS-virus.

Det fik kursen til at stige med intet mindre end 8,45 procent.

Ugen inden - 23. august - meldte regeringen ligeledes ud, at den vil støtte virksomheden med 800 millioner kroner til udviklingen af en coronavaccine, og også her steg kursen.

Der har dog ikke kun været godt nyt fra vaccineproducenten. 25. august meldte Bavarian Nordic nemlig, at virksomheden nedjusterede sin forventning til salget i 2021, fordi coronakrisen lægger pres på markedet for flere af dens vacciner.

Flere nye anbefalinger - Carlsberg under pres

Foruden Bavarian Nordic har analytikerne ligeledes ændret sine anbefalinger og kursmål for en række andre danske aktier, skriver Euroinvestor med afsæt i data fra Bloomberg News.

Bryggerikoncernen Carlsberg er således under pres, efter at storbanken JPMorgan har sænket sit kursmål for aktien. Den har desuden ændret sin købsanbefaling til 'neutral'.

Danske Bank har løftet sit kursmål for Nilfisk og anbefaler at holde på aktien. Også finanshuset ABG Sundal Collier har hævet kursmålet.

Unibrew har fået løftet kursmålet hos JPMorgan, som fortsat har en neutral købsanbefaling, og Novozymes har fået løftet sit kursmål af finanshuset Barclays, som holder fast i sin positive købsanbefaling af aktien.

Sidst men ikke mindst har Barclays ligeledes sænket sit kursmål for Lundbeck, omend de fortsat holder fast i en positiv købsanbefaling.

