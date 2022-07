Strandede Lufthansa-passagerer må vente flere dage på nye fly

Skrankerne til indtjekning i Frankfurts lufthavn er noget nær tomme onsdag eftermiddag.

Til gengæld trækker der sig lange køer af desperate rejsende foran serviceskrankerne.

Det skriver det tyske medie Bild.

De få Lufthansa-medarbejdere, der onsdag er på arbejde i Frankfurt, er noget nær magtesløse, skriver mediet.

- Desværre kan vi næsten ikke hjælpe her i lufthavnen i øjeblikket, siger en talsmand for Lufthansa til Bild.

De mange passagerer er strandet, fordi 20.000 ansatte i Lufthansa strejker onsdag. Det forventes, at de genoptager arbejdet torsdag morgen klokken seks.

Herfra regner luftfartsselskabet med at kunne flyve som normalt. Det oplyser Lufthansa til Ritzau.

Det betyder dog ikke, at de strandede passagerer kan regne med at komme afsted der. Der skal stadig findes alternative fly til dem, og det kan være svært midt i højsæsonen for ferierejser.

Særligt passagerer, der skal mod populære destinationer, kan komme til at vente i nogle dage, siger Lufthansa.

Bilds reporter fortæller, at et amerikansk par i lufthavnen i Frankfurt har fået at vide, at manden kan komme afsted til Boston onsdag, mens kvinden bliver nødt til at vente en uge.

Strejken er kun for personalet på landjorden. Derfor kan rejsende fra København stadig komme afsted med Lufthansa til eksempelvis Zürich.

Til gengæld er samtlige ni afgange mellem København og Frankfurt onsdag aflyst. For München gælder det, at to ud af seks afgange er aflyst. Det fremgår af luftfartsselskabets hjemmeside.

I København har man ikke mærket meget til strejken, siger Københavns Lufthavn til Ritzau.

Der har været en 'håndfuld henvendelser' fra strandede passagerer. De bliver henvist til Lufthansa.

I Lufthansa har man endnu ikke noget overblik over, hvor mange danskere der kan være strandet i Frankfurt og München.

Som alternativ til et nyt fly bliver passagerer også tilbudt at komme hjem med tog.

I alt har 134.000 passagerer måttet justere deres rejseplaner, efter at 20.000 ansatte med kort varsel meddelte, at de ville gå i strejke onsdag morgen.

Flere end 1000 afgange er blevet aflyst - nogle allerede tirsdag - i de ansattes jagt på højere løn.

Lufthansa kalder strejken urimelig mod selskabet, som i forvejen er udfordret i kølvandet på coronapandemiens rejserestriktioner.

De ansatte forlanger en lønstigning på 9,5 procent. Det skal ske for at følge med en større arbejdsbyrde, den stigende inflation og den generelle lønnedgang under coronakrisen.