Strejkende SAS-bagagepersonale genoptager arbejdet tirsdag

De bagagemedarbejdere fra SAS Ground Handling (SGH), som har strejket siden lørdag morgen, genoptager arbejdet i Københavns Lufthavn ved midnat mandag.

Det oplyser Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, som organiserer de små 400 bagagemedarbejdere, til Ritzau mandag aften.

- Den gode nyhed er, at arbejdet bliver genoptaget fra midnat.

- Det er massivt pres fra Arbejdsretten, fra tillidsfolkene, fra alle parter, fra kunder, fra ledelse, som gør, at man nu siger, at nok er nok og går i arbejde, siger han.

Han forventer, at arbejdet er helt normaliseret fra tirsdag.

Siden lørdag, hvor bagagepersonalet indledte strejken, har der været forsinkelser og aflysninger på grund af situation.

Det er faldet sammen med en travl rejseuge, da mange danskere har vinterferie.

Strejken har særligt ramt SAS-afgange, men SGH tager sig også af bagagen hos andre flyselskaber, som derfor også har været påvirket af strejken.

Bagagefolkene har strejket, fordi de er utilfredse med deres arbejdsvilkår. To gange har de fået indskærpet i Arbejdsretten, at de skulle genoptage arbejdet, og at strejken var overenskomststridig.

Men efter meldingen fra Arbejdsretten mandag eftermiddag nægtede de fortsat at begynde arbejdet igen.

Mandag aften kom det frem, at SAS ville betragte det som en opsigelse fra medarbejdernes side, hvis de valgte ikke at møde op som planlagt tirsdag.

Det førte til, at tillidsfolk advarede bagagepersonalet om de mulige konsekvenser ved at fortsætte strejken. Og sent mandag aften har de altså besluttet at vende tilbage på arbejde som normalt fra midnat.

Ifølge Henrik Bay-Clausen har der været et 'stort pres' på dem for at stoppe arbejdsnedlæggelsen. Og de 'har fået nogle dyre lærepenge', mener han.

Arbejdsretten satte mandag dagbøden op for de strejkende fra 50 kroner i timen til 80 kroner i timen.

- Jeg håber, at de uanset hvad kan finde hinanden nu og få set på nogle af de vanskeligheder, de har, siger han og henviser til nogle af medarbejdernes kritikpunkter.

De handler blandt andet om, at organisatoriske ændringer i SAS har ført til et dårligt arbejdsmiljø, som i nogle tilfælde har ført til stress-symptomer.

Henrik Bay-Clausen 'håber virkelig', at lignende strejker kan undgås i fremtiden.

SAS ser positivt på, at bagagepersonale genoptager arbejdet.

- Men vi synes, at det er dybt beklageligt, at vores passagerer er blevet ramt her i starten af vinterferien. Vi synes stadig, at det er uacceptabelt, at man tyr til metoder, som er i strid med aftaler.

- Men vi er meget tilfredse med og glade for, at vi nu kan genoptage vores trafik og tilbyde vores kunder den service, de kan forvente af os, siger pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji.

Hun kan ikke sige noget om, hvorvidt SAS og bagagepersonalet vil indgå nye forhandlinger om arbejdsvilkår. Men hun tilføjer, at SAS' dør altid er åben, og at man er klar til at gå i dialog, hvis ting kan blive bedre.