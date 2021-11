Supermarkedsgigant hacket

Hvis man har været forbi Nettos Instagram-konto, for at lade sig inspirere til søndagsindkøbene, bliver man mødt af et mærkværdigt syn.

Væk er billeder af glade kunder og friske dagligvarer. Til gengæld er profilen præget af flere mørke by- og naturbilleder og Nettos karakteristiske logo med den sorte hund er erstattet af to røde øjne.

Instagram-kontoen er blevet hacket, og Netto har mistet kontrollen.

- Den er god nok. Vi har ubudne gæster, siger Henrik Vinther Olesen, kommunikationsdirektør i Salling Group.

Magt gives ikke

Henrik Vinther Olesen fortæller, at hackerangrebet er sket i løbet af ugen.

Ved andre hackerangreb ser man ofte, at hackerne gerne vil have en løsesum af firmaet. Men hos Netto og Salling Group har man ikke hørt noget fra bagmændene.

- Vi har ikke været i dialog med dem overhovedet, fortæller Henrik Vinther Olesen, der derfor heller ikke kan sige noget om, hvem gerningsmændene er, eller hvad deres motiv er.

På Instagram-kontoen står profilteksten nu på tyrkisk. Güç verilmez, elde edilir, står der.

En tur i et oversættelsesprogram giver følgende resultat: Magt gives ikke, den opnås.

Hvad de tilsyneladende tyrkiske bagmænd vil bruge deres nyvundne magt til, er uvist.

Overvejer at lukke siden

Der er ingen tidshorisont på, hvornår Salling Group genvinder Instagram-kontoen.

- Vi gør, hvad vi kan for at få kontrollen. Men det skal gå igennem Facebooks (Instagram er ejet af Facebook, red.) hovedkontor i Californien, og dem er vi selvfølgelig i dialog med.

Der bliver kigget på forskellige muligheder fra Salling Groups side. Henrik Vinther Olesen vil ikke afvise, at man bliver nødt til at lukke siden ned.

Nettos Instagram-konto har knap 70.000 tusind følgere.