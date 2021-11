Supermarkedskæde vil have 200 butikker

Lidl vil have mere fat i danskerne, og derfor vil nu have åbnet markant flere butikker i landet

Mens den tyske supermarkedskæde Lidl er en global kæmpe med 11.200 butikker i 32 forskellige lande, så er man ikke en af de største i Danmark.

Langtfra faktisk.

Men det vil man nu lave om på, fortæller Lidl-topchef Jens Stratmann i Børsen, hvor han proklamerer en storoffensiv.

De nuværende 134 danske butikker skal blive til mere end 200 af slagsen, og hvis målet skal lykkedes, skal der åbnes mellem otte og ti butikker hvert år.

Det skal give en større markedsandel end de nuværende 3,5 procent, og dermed vil man kunne nærme sig konkurrenterne Netto og Rema 1000, der har henholdsvis 524 butikker og 359 butikker i Danmark

- Hvis et norsk firma (Rema 1000, red.) kan gå ind og blive næsten dansk, så kan vi også. Jeg vil ikke have, at folk skal se os som fremmede. Det kræver tid og flere butikker. Lige nu skal kunderne køre forbi to-tre butikker, før de kommer til en Lidl, og det skal vi undgå. Jeg er overbevist om, at vi derfra bliver en succes, siger 38-årige Stratmann, der i sommer blev direktør for den danske afdeling.

Med de mange nye butikker vil man gøre mere opmærksom på sig selv.

