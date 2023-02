Svensk gigant nedlægger 1400 stillinger

I efteråret meddelte det svenske teleselskab Ericsson, at de stod over for en sparerunde, der både ville medføre en reducering i omkostninger og antal medarbejdere. I alt skulle hele koncernen spare ni milliarder svenske kroner, lød det.

Nu er selskabets forhandlinger med fagforeningerne afsluttet, og planerne er dermed blevet mere konkrete. Og i alt 1400 medarbejdere ser altså ind i en usikker fremtid.

Det skriver det svenske medie SVT.

Alle afdelinger påvirkes

Virksomheden håber, at de kan komme igennem sparerunden ved hjælp af frivillige fratrædelsesordninger. Lykkes det ikke, er det uvist, hvad der kommer til at ske.

'Det vil jeg ikke spekulere i,' lyder det fra pressemedarbejder hos Ericsson Karin Ronander.

Hun oplyser til SVT, at alle afdelinger vil blive påvirket af spareplanerne.

Ifølge mediet er det alt fra ingeniører til administrativt personale, der vil tilbydes en fratrædelsesaftale.

