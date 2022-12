Sverige opfordrer alle borgere til at skrue ned for varmen

Den svenske regering har fredag bedt alle landets borgere om at spare på strømmen på grund af bekymringer for elproduktionen.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Regeringen har tidligere bedt folk om at spare på strømmen for at undgå høje elregninger. Nu handler det dog også om at undgå, at nogle husstande helt ender med at blive afbrudt fra elnettet, lyder det.

Alle skal skrue ned

Derfor bør alle spare på strømmen ved eksempelvis at skrue ned for varmen, også selv om man egentlig har råd til at betale en høj elregning.

Det siger statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna.

- Vi vil bede det svenske folk om at spare på strømmen - også for at mindske risikoen for en afbrydelse, siger Kristersson på et pressemøde.

Han tilføjer, at der er en 'betydelig bekymring med den svenske elproduktion lige nu'. Situationen er 'relativt akut', lyder det.

Årsagen til bekymringen er blandt andet, at Sveriges største atomreaktor, Oskarshamn 3, fredag tages ud af drift i ti dage på grund af vedligeholdelse.

Den svenske økonomiminister, Ebba Busch fra Kristdemokraterna, er også blandt deltagerne på regeringens pressemøde fredag.

- Risikoen for en afbrydelse reduceres kraftigt, hvis vi kan reducere elforbruget med to procent. Det samme gælder, hvis vi kan flytte elforbruget fra de travle timer om morgenen og om aftenen, siger hun.

At reducere forbruget med to procent svarer cirka til en sænkning af varmen med én grad eller en halvering af forbruget af varmt vand, skriver TT.

- Hver kilowatt-time tæller, siger økonomiministeren.

Nedbrud ikke lige om hjørnet

Ifølge eloperatøren Svenska Kraftnät er der ikke umiddelbart noget, der indikerer, at et svensk strømnedbrud er lige om hjørnet.

- Det er ikke noget, vi anser som værende nært forestående, siger operatørens generaldirektør, Lotta Medelius-Bredhe, ifølge TT.

Hun advarer dog om fortsat høje energipriser i fremtiden.

- Vi kommer til at have meget høje priser, siger hun.

