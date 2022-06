Sverige vil skrue ned: IKKE flere penge til SAS

Den svenske stat står ikke klar med en pose penge, som den vil skyde ind i luftfartsselskabet SAS. I stedet er den klar til at acceptere, at den svenske stats ejer-andel i SAS derfor vil skrumpe.

Det oplyser den svenske erhvervsminister Karl-Petter Thorwaldsson på et pressemøde tirsdag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- De må søge kapital på anden vis, siger ministeren ifølge TT.

SAS, der er plaget af milliardgæld, har fremlagt et bud på en redningsplan. Et element i den plan er, at der skal skydes milliarder ind i selskabet.

Et andet element i redningsplanen er, at SAS vil overtale kreditorer til at modtage aktier i bytte for at slette deres gæld. Det vil den svenske stat gerne deltage i, oplyser Thorwaldsson.

Den svenske stat er den ene af de to klart største aktionærer i SAS med en ejer-andel på 21,8 procent. Den anden store aktionær med en lige så stor ejer-andel er den danske stat.

På pressemødet har Karl-Petter Thorwaldsson blandt andet begrundet den svenske beslutning med, at den svenske stat allerede fire gange i dette årtusind har måtte til lommerne.

I alt er der blev skudt 8,2 milliarder svenske kroner ved de fire lejligheder.

I en meddelelse kalder SAS det for et 'vigtigt skridt' i selskabets redningsplan, at den svenske stat har erklæret sig villig til at veksle gæld til aktier.

SAS noterer sig også, at den svenske stat ikke ønsker at skyde ny kapital ind i selskabet.

- SAS ønsker at udtrykke sin værdsættelse af den støtte, som er kommet fra den svenske stat gennem årene, skriver SAS.

Ifølge Jacob Pedersen, der er luftfartsanalytiker for Sydbank, markerer den svenske beslutning indgangen til en ny æra for SAS.

- Det betyder først og fremmest, at der skal en ny ejerkreds ind, siger han ovenpå den svenske melding.

Samtidig peger pilen nu på den danske stat, der skal finde ud af, hvad den skal stille op med sin rolle i SAS' ejerkreds.

- SAS og Københavns Lufthavn er omdrejningspunkter i vores luftfartsstrategi, siger Jacob Pedersen.

- Den fælles nordiske indflydelse, der har været, ser ud til at fordufte nu. Det betyder, at de danske politikere kan stå i den situation, at en ny storaktionær vil flytte knudepunktet væk fra København eller ændre grundlæggende på SAS' struktur som netværksselskab.

- Det gør, at den luftfartsstrategi, vi har i Danmark, er sat under pres.

Hvis de to stater beslutter sig for at forlade eller kraftigt reducere sin ejerandel i SAS, mister SAS en tidligere sikker kilde til kapital i nødsituationer.

Men det kan åbne for, at nye investorer kan få en større indflydelse. Derfor kan det på samme tid tiltrække og skræmme nogle potentielle investorer væk.

- I hvert fald lægger det her et alvorligt pres på både medarbejdere og kreditorer i forhold til at få skabt nogle aftaler, der kan få gjort SAS konkurrence-dygtig, siger analytikeren.

Nyheden har fra morgenstunden fået SAS' aktiekurs til at dykke med over 12 procent.