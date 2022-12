Svindelanklaget kryptokonge sat på fly til USA

Den amerikanske kryptokonge Sam Bankman-Fried er natten til torsdag dansk tid sat på et fly med kurs mod New York i USA.

Det skriver flere amerikanske medier samt nyhedsbureauet Reuters.

Flyet lettede fra Lynden Pindling International Airport på Bahamas sent onsdag aften lokal tid og har grundlæggeren af den kollapsede kryptobørs FTX med om bord.

Ifølge den canadiske tv-station CTV News overværede flere journalister Sam Bankman-Fried blive fragtet fra retten i Nassau på Bahamas til lufthavnen.

Torsdag skal han efter planen møde i retten i New York.

Kryptodarling

Sam Bankman-Fried har længe været en af kryptoverdens helt store darlings, men i november kollapsede hans verden om ørerne på ham.

På få dage mistede han hele sin formue, da kryptobørsen FTX, som han stiftede i 2019, gik fra at være værdiansat til et trecifret milliardbeløb til at blive taget under konkursbehandling.

Sam Bankman-Fried bliver eskorteret fra retten på Bahamas den 21. december. Foto: Ritzau Scanpix

Siden da har Sam Bankman-Fried været anklaget for en række forbrydelser i forbindelse med sine selskaber, og han mistænkes blandt andet for at have tjent styrtende med penge på børsens fald.

I sidste uge kunne politiet på Bahamas anholde den tidligere topchef, og tirsdag indvilgede Bankman-Fried så i at lade sig udlevere til USA.

I flere interviews har den blot 30-årige finansmand erkendt, at der er lavet 'risikovurderingsmæssige fejl', men han afviser alle anklager om svindel.

Det er dog langtfra kun Sam Bankman-Fried, der har tabt penge på hans projekt. Det har også de omkring én million kunder, der har investeret i krypto.

Og ifølge Financial Times ryster de også i bukserne på de dyreste natklubber og hoteller i Miami, som på det seneste er blevet næsten afhængige af kryptokongerne.

Skattemæssige fordele har nemlig gjort Florida og især Miami til et epicenter for betaling med den virtuelle valuta i nattelivet. Og nu frygter natklubberne for deres fremtid.

