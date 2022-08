Svindelsag tager vild drejning

Advokaten for den svindelsigtede Martin Storm Rasmussen er nu også i politiets søgelys mistænkt for at have udlånt millioner af klienters penge

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk eller Ryrso@protonmail.com. Henvendelser behandles fortroligt.

Advokat David Nikolaj Nielsen har været advokat for den svindelsigtede Martin Storm Rasmussen og har siddet i bestyrelsen i flere af Martin Storm Rasmussens selskaber. Blandt andre som formand i det skandaliserede Fauna Energi og DK Gambling, der står bag Onsidebetting.dk.

Men nu er advokaten selv blevet sigtet for underslæb, skriver Børsen.

Mandag blev advokaten, der indtil for nylig hed David Nikolaj Rachat-Nielsen, samtidig erklæret personligt konkurs i Sø- og Handelsretten.

Ulrik Lunn er advokat for David Nikolaj Nielsen, men han ønsker ikke at kommentere sagen, eller hvordan hans klient forholder sig til sigtelsen.

- Jeg har ingen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

Lånte penge ud

Underslæbet skulle vedrøre, at David Nikolaj Nielsen lånte mere end 20 millioner kroner fra sin klientkonto til Martin Storm Rasmussen, der sidder varetægtsfængslet mistænkt for svindel for et trecifret millionbeløb.

Dermed har han ikke kunnet udbetale en købesum for en ejendom købt af danske Kristian Hansen for 24,8 millioner kroner i Nivå.

David Nikolaj Nielsen skulle have erkendt over for politiet og sine klienter, at han uberettiget har overført klienters millioner til Martin Storm Rasmussen, hvor pengene forsvandt. Erkendelsen faldt over for Kristian Hansen i en mail, fortæller han til Børsen.

- Jeg blev selvfølgelig rystet og måtte lige læse mailen fra David to gange. Det havde jeg slet ikke set komme, og jeg bryder mig ikke om at være blevet trukket ind i det her show, hvor jeg er blevet offer i en bedragerisag af nærmest afsindige dimensioner, siger han.

Annonce:

Millioner

Af den seneste redegørelse fra kuratorerne i Martin Storm Rasmussens konkursbo, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at der på det tidspunkt var rejst krav mod den tidligere direktør i Fauna Energi for astronomiske 308 millioner kroner.

Martin Storm Rasmussen var indtil juli måned omfattet af et navneforbud, men det blev ophævet af Østre Landsret.

Han er mistænkt for at have franarret danske velhavere store millionbeløb ved at love høje rentebetalinger for at låne pengene i få måneder. Pengene skulle angiveligt bruges til at opkøbe aktiver fra konkursboer.

I stedet har kuratorerne kunnet konstatere, at nogle långivere fik deres penge tilbage med de lovede afkast, men at pengene stammede fra andre investorers lån.

Ekstra Bladet har ad flere omgange tidligere forsøgt at komme i kontakt med Martin Storm Rasmussen uden held. Til Børsen har han tidligere sagt, at han samarbejder med kuratorerne, og at der er ' flere lag' i sagen end det, der har været fremme.