Sygt hospitalsbyggeri: Ansatte fik døde grise

- Aftalen var, at vores arbejdsgiver skulle stå for kost og logi, siger Adrian Justin Ichim.

Den 29-årige rumæner havde imidlertid aldrig drømt om, at kosten skulle bestå i, at hans arbejdsgiver smed tre døde, ferske grise af i en lejlighed. Skåret ud i kvarte.

Sammen med sin bror, Alexandru Ichim, og deres kollega Constantin Birda er han kommet til Danmark for at arbejde på byggeriet af det nye Universitetshospital i Odense.

Her er det italienske entreprenørfirma Itinera hyret til at stå for størstedelen af byggeriet, som skatteyderne betaler 2,8 milliarder kroner for.

Adrian Justin Ichim, Alexandru Ichim og Constantin Birda arbejder på byggeriet af det nye Universitets Hospital i Odense. Som en del af kontrakter har de kost og logi, men efter de meldte sig ind i en fagforening, blev supermarkedets mad skiftet ud med tre døde grise. Foto: Michael Drost Hansen/Fagbladet 3F.

Selskabet har hyret ID Forte som underentreprenør, og det var chefen herfra, der servede død gris for Adrian Justin Ichim, Alexandru Ichim og Constantin Birda.

Nu er de gået til Ekstra Bladet og Fagbladet 3F for at fortælle deres historie.

Lugtede fælt

- Vi havde ikke mere mad, og da jeg kontaktede formanden, fik jeg at vide, at der ikke skulle handles ind. Jeg skulle i stedet komme over i en af de andre lejligheder i Vollsmose og få noget kød. Da jeg kom derover, lå der tre døde grise på altanen, som var skåret ud i kvarte, siger Adrian Justin Ichim.

Alexandru Ichim. Foto: Michael Drost-Hansen/Fagbladet 3F

- Vi fik at vide, at vi kunne gå i gang med at skære ud og putte det i poser. Jeg ville ikke spise det, men nogle af de andre i firmaet skar grisene ud, og kødet lå i flere dage på affaldssække på gulvet, inden det kom i fryseren. Det lugtede fælt i hele lejligheden, fortæller han.

Risikerer sygdom

Michael René, lektor i hygiejne og fødevarevidenskab ved Københavns Professionshøjskole, fortæller, at hvis der var tale om en fødevarevirksomhed, ville myndighederne ikke tillade, at kødet blev brugt.

- Fødevarestyrelsen ville tage dyrene med, hvis det var en fødevarevirksomhed, og de ville få en indskærpelse, siger han.

Han peger samtidig på, at der er stor risiko for, at de ansatte ville få mange sygedage, hvis de rent faktisk spiste kødet.

Constantin Birda. Foto: Michael Drost-Hansen/Fagbladet 3F

- De ville risikere opkast, diarré og hovedpine, og i værste fald er der risiko for salmonella- eller campylobacterforgiftning, hvis de spiser kødet, siger han.

Alexandru Ichim og Constantin Birda arbejder fortsat på Nyt OUH, mens Adrian Justin Ichim er sygemeldt efter en arbejdsulykke. De fortæller, at tingene begyndte at gå skævt, fordi de havde meldt sig ind i en fagforening.

- Vi må ikke arbejde samme sted som kollegerne og bliver tvunget til at lave de samme nyttesløse opgaver om og om igen. Jeg får at vide, at jeg er en hund, som kun dur til at tage skraldet ud, siger 25-årige Alexandru Ichim.

ID Forte er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Adrian Justin Ichim. Foto: Michael Drost-Hansen/Fagbladet 3F

Medarbejdere skal behandles med respekt

’Det siger sig selv, at alle medarbejdere skal behandles med respekt, og hvis det er foregået, som I beskriver, så tager vi klart afstand fra det,’ skriver Christian Lemvigh, pressetalsmand i Itinera, i en mail.

Han fortæller videre, at episoden skete i november, og at sagen efter hans opfattelse er løst:

’Der var en faglig konflikt mellem ID Forte og fagforeningen 3F i november 2021, men som vi forstår det, er sagen løst. Virksomheden udfører stadig opgaver på byggepladsen,’ skriver han.

’Vedrørende situationen i lejligheden er vi ikke herre over, hvad folk laver i deres privatliv, men alle OHPT-underleverandører skal dokumentere, at de betaler dansk løn og overholder de danske ansættelsesvilkår, hvorfor alle medarbejdere vil kunne opretholde en passende levestandard’.