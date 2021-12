Tak for indsatsen: DSB-ansatte fik 5000 kr. i julegave

Julen varer længe, koster mange penge.

Det kan DSB i sandhed skrive under på, efter direktionen ekstraordinært besluttede at udbetale 5000 kroner i julegratiale til alle fuldtidsansatte i december.

Samlet pris: 35 mio. kroner.

DSB's topledelse har ønsket at betale bonussen, fordi deres ansatte gennem året har vist fleksibilitet og været pressede af myndighedernes coronarestriktioner.

Det skriver kommunikationschef i DSB Niels-Otto Fisker i en mail til Ekstra Bladet.

'Direktionen har besluttet at give alle medarbejdere i DSB et julegratiale på 5.000 kroner før skat som tak for en ekstraordinær stor indsats og fleksibilitet i et år præget af udfordringer med Covid-19 og medfølgende restriktioner, såvel som de mange arbejder på signaler og skinner, der løbende gennem året har skabt udfordringer for vores personale', skriver Niels-Otto Fisker.

Målsætninger

I en julehilsen udsendt af selskabets topchef Flemming Jensen til sine medarbejdere, fremgår det også, at DSB i løbet af året har opnået flere af deres målsætninger om punktlighed, rejsepas og salg af orangebilletter.

Lidt malurt i bægret er dog, at DSB har haft problemer med driften især efter sommeren.

'Og så har vi levet til vores formål ’Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige’ ved at pensionere vore ME-lokomotiver i køreplanen og erstatte dem med elektriske Vectron-lokomotiver. Vi sparer klimaet for 27.000 Co2 tons og for partikler fra togenes motorer', står der i mailien.

Imidlertid viser det sig, at flere af de nyindkøbte elektriske Vectron-lokomotiver ifølge Jyllands-Posten samler støv i garagen, fordi der mangler el i jernbanen.

'Sund økonomi'

Seneste regnskab for 2020 viste et underskud på knap 100 mio. kr.

I DSB's delårsrapport fra 2021 fremgår det dog, at selskabet har formået at vende røde tal til sorte tal på bundlinjen.

Virksomheden har fået vendt et underskud til et overskud på 517 mio. kr. i 1. halvår for 2021, fremgår det af delårsrapporten.

'DSB har grundlæggende en sund økonomi og gratialet er givet inden for rammerne af denne', skriver Niels-Otto Fisker.

Desuden tilføjer han, at direktionen ikke har fået udbetalt gratiale, men alle direktionens medlemmer - pånær Flemming Jensen - har modtaget seks flasker vin.