Tankskib sunket ved Tunesien - håb om at undgå stort udslip

Et tankskib med 750 ton diesel om bord er lørdag sunket ud for Tunesiens sydøstlige kyst.

De syv besætningsmedlemmer på skibet 'Xelo' blev alle reddet, før det sank lørdag morgen.

Skibet skulle have fragtet brændsel til Malta, men på grund af dårligt vejr satte det fredag aften kurs mod tunesisk farvand, før vejret senere tvang det mod havets bund.

Myndigheder håber og tror, at man kan undgå et større udslip af diesel ud i havet.

Miljøminister Leila Chikhaoui siger lørdag, at 'situationen er under kontrol'.

Forskellige ministerier arbejder nu sammen for at forhindre 'en maritim miljømæssig katastrofe i regionen og mindske dens påvirkning', oplyser miljøministeriet.

Myndigheder oplyser, at der vil blive sat barrierer op for at mindske spredningen af brændsler fra skibet, ligesom at udslip vil blive fjernet hurtigt.

En golf i nærheden - Gulf of Gabes - menes ikke at være i fare for forurening, lyder det fra myndigheder.

Den har i årevis været udsat for heftig forurening, og miljøorganisationer mener, at fabrikker har dumpet affald direkte ud i golfen.

Dermed ville yderligere negativ påvirkning af havmiljøet fra et større udslip af diesel være dårligt nyt.

Tankskibet er 58 meter lang og 9 meter bredt. Det begyndte at synke cirka syv kilometer ud for golfen.