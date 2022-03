Taxibranchen vil indføre brændstofgebyr

Taxibranchen har knap nok fået vejret efter en langvarig corona-epedemi med stor nedgang i omsætningen og rammes derfor ekstrahårdt af stigende dieselpriser, der dagligt sætter nye rekorder.

Det skriver Fagbladet 3F.

I dag er prisen på en liter diesel tæt på 18 kroner. Det er en stigning på næsten 40 procent siden årsskiftet. Det er en uppercut til vognmændene hvor diesel, næst efter lønninger, er den største omkostning.

Branchen henvendte sig derfor torsdag til transportminister Trine Bramsen (S) og bad om hjælp her og nu. Det oplyser vicedirektør i brancheforeningen Dansk Person Transport Trine Wollenberg.

- Situationen er alvorlig. Taxivognmænd, der tanker diesel hver dag får mere eller mindre ædt deres overskud op af de høje dieselpriser. Vi får dagligt henvendelser fra medlemmer, der er presset af de stigende brændstofpriser, siger hun.

- Det er nødvendigt at politikerne ser på, om staten kan nedsætte brændstofafgifterne. Det vil sænke dieselpriserne og forbedre branchens vilkår. Men det er på lidt længere sigt. Branchen har brug for hjælp her og nu, og det er derfor, vi har henvendt os til transportministeren, siger hun.

Det er Taxiloven, der stramt regulerer, hvilke gebyrer taxiselskaberne må opkræve kunderne. Dansk Person Transport har foreslået transportminister Trine Bramsen, at hun dispenserer, så det bliver muligt at opkræve et brændstofgebyr hos taxikunderne. Gebyrstørrelsen er ikke blevet drøftet.

- Den mulighed er langt at foretrække fremfor at hæve taksterne for at køre med taxi. Et gebyr er enkelt at indføre og fjerne igen – og mere gennemskueligt for kunderne. Det vil stå klart for taxikunderne, at gebyret skyldes krigen i Ukraine, siger hun.

Brancheforeningen foreslår et midlertidigt gebyr foreløbig frem til 1.juni, og politikerne skal ikke tænke for længe over det, er budskabet fra branchen.

- Hvis ikke politikerne griber ind, får det konsekvenser for branchen. Vi er på bagsiden af coronakrisen, hvor vognmændene har tæret på deres opsparing. Vi risikerer, at vognmænd bliver tvunget til at lukke forretningen, siger hun og oplyser, at det er op til det enkelte taxiselskab, hvordan de vil gøre brug af muligheden for at pålægge kunderne et gebyr, siger hun.

Hos Dantaxi, Danmarks største taxiselskab med 1.800 taxier, appellerer man til, at de selvstændige taxivognmænd snart får en hjælpende hånd fra politisk side, understreger Rasmus Krochin, der er kommunikationschef hos Dantaxi.

– Vi ser hver dag, hvordan prisstigningerne på diesel og el presser vognmændene hårdt. Under corona-krisen forsvandt i perioder fire ud af fem taxiture, hvor hovedstadsområdet blev ramt først. Branchen er dårlig nok kommet ovenpå, så selvfølgelig slår det ekstrahårdt nu, siger Rasmus Krochin.

Taxiselskabet har endnu ikke fået tilkendegivelser fra vognmænd om, at de er nødt til at dreje nøglen på grund af udgifter til brændstof.