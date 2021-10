Teleselskabet 3 vinder kunder og nærmer sig målsætning

Der er kommet flere kunder i butikken hos teleselskabet 3 og søsterselskabet Oister.

Det oplyser 3 i en pressemeddelelse.

Ved udgangen af tredje kvartal har de to selskaber tilsammen haft 1.479.000 kunder i Danmark. Det er en fremgang på 3000 kunder fra andet til tredje kvartal.

Med stigningen er selskaberne kommet tættere på en målsætning om at have 1,5 millioner kunder i Danmark.

Det glæder Morten Christiansen, administrerende direktør for 3 Danmark.

- Siden vores opstart har vi haft det samme mål og mantra, som vi alle sammen har kæmpet for: Vi skal have 1,5 millioner glade kunder, der skal opleve, at det er nemt og bekymringsfrit at være kunde hos 3.

- Nu nærmer vi os det mål, og selv om vi bestemt går efter at få flere kunder end 1,5 millioner, så bruger vi også tiden lige nu på at sætte flere nye mål og være ambitiøse i forhold til, hvad vi gerne vil tilbyde og være for vores kunder i fremtiden.

- Det skal fortsat være noget særligt at være kunde hos os, og vi vil i øvrigt også gerne sætte et positivt aftryk som virksomhed, siger Morten Christiansen i pressemeddelelsen.

Med de 1.479.000 kunder i Danmark er 3 og Oister tilsammen blandt de største teleselskaber på det danske marked.

Størst er TDC, der i alt har 3.133.000 mobilkunder i Danmark. Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal fra august.

I tredje kvartal har 3 og Oister opnået en omsætning på 697 millioner kroner. Det er en stigning i forhold til de 666 millioner kroner, som omsætningen lød på i samme periode sidste år.

Driftsoverskuddet før afskrivninger er til gengæld faldet til 168 millioner kroner fra 214 millioner kroner i tredje kvartal sidste år.