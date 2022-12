Tesla-aktie styrtdykker

Tesla-aktiens nedtur fortsætter med et fald på 11,4 procent tirsdag til 109,10 dollar. Det svarer til omkring 762 kroner.

Det står klart, efter at børsen i New York er lukket tirsdag klokken 16 lokal tid.

Aktierne omsættes dermed nu for det laveste i omkring 28 måneder.

Faldet kommer ifølge Reuters, efter at nyhedsbureauet har beskrevet, hvordan bilproducenten planlægger at skære ned på produktionen på en stor fabrik i Shanghai.

Ifølge Reuters vil produktionen begynde 3. januar og frem til 19. januar, hvorefter den sættes på pause igen fra 20. til 31. januar. Det bliver dermed en forlænget pause henover det kinesiske nytår, som varer fra 21. til 27. januar.

Fabrikken, hvor over 20.000 personer arbejder, stod for mere end halvdelen af Teslas produktion i årets første tre kvartaler.

Tesla har ifølge Reuters ikke givet en klar grund til den neddæmpede produktionsplan.

Ændringerne kommer dog på et tidspunkt, hvor Shanghai og store dele af Kina står midt i en stigning i coronatilfælde, efter at landet har lempet en række restriktioner. Det har forstyrret mange virksomheder og produktionslinjer.

Samtidig står Tesla ligesom andre bilproducenter overfor en nedgang i efterspørgslen i Kina, som er verdens største bilmarked.

Tesla har tidligere i december tilbudt rabat på to af de mest populære modeller for at lokke flere købere til.

Nedturen tirsdag følger ifølge finansmediet Marketwire et minus på 20 procent i sidste uge.

Med tirsdagens fald har Tesla ifølge Reuters mistet 69 procent af sin værdi i år.

En stor del af uroen omkring Tesla skyldes også medstifter og administrerende direktør Elon Musks opkøb af det sociale medie Twitter.

Han har fået kritik af Tesla-investorer for ikke at være opmærksom nok på sin elbilsvirksomhed.

Desuden betød hans opkøb af Twitter, at han var nødt til at sælge ud af Tesla-aktierne for at skaffe penge til købet.

I november 2021 havde Tesla ifølge Berlingske en markedsværdi på 1200 milliarder dollar. Det svarer til omkring 8400 milliarder kroner.

Nu er den nede på 344 milliarder dollar - omkring 2408 milliarder kroner.

Samtidig har aktiesalget og aktiens faldende værdi også gjort ondt på Elon Musks egen formue.

Ifølge opgørelser fra Bloomberg og Forbes er han nu ikke længere verdens rigeste mand.