Tesla-aktien steg over syv procent tirsdag. Det sker, efter at selskabet har sænket priserne markant på flere populære modeller.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, er kursstigningen et tegn på, at investorerne tolker prisnedsættelserne positivt.

- Investorerne sender et stærkt tillidsvækkende signal. De tror, at lavere priser er et offensivt træk, siger han.