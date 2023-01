Tesla-chok: Nu dykker prisen på andre biler

Det har allerede sendt rystelser gennem markedet for brugte elbiler, at Tesla i sidste uge meldte store prisnedsættelser ud.

Det siger Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.

- Vi kan allerede se nu, at prisnedsættelserne har fået betydning for det brede brugtvognsmarked. Faktisk er 700 elbiler, som ikke er Teslaer, blevet sat ned i pris siden fredag, og det er markant.

- Baggrunden er, at hvis den brugte Tesla falder i pris, så gør alternativet det samme. Og forhandlerne har altså reageret hurtigt på prisfaldet, siger han.

Tesla har sat priserne ned på flere af sine mest populære modeller med op til 130.000 kroner. Der er blandt andet tale om Tesla Model 3 og Model Y.

Nærmest prompte reagerede forhandlere af brugte Teslaer ved at følge trop, og sideløbende er der ligeledes blevet skåret et stykke af prisen på konkurrenternes brugte elbiler.

I gennemsnit har brugtvognsforhandlere skåret knap 33.000 kroner af prisen på brugte elbiler på Bilbasens markedsplads.

Markedspladsen har da også nydt godt af prisnedsættelserne indtil videre. I sidste uge blev der registreret knap 900.000 besøgende. Ugen før var der omkring 725.000.

Ifølge Jan Lang kommer det til at få betydning for mange danske bilejere, at Tesla har skåret så meget af prisen på deres populære modeller.

- De private bilkøbere skal jo forholde sig til så store nedsættelser. Især hvis de har købt deres bil fra ny i løbet af 2022, for så står de til at tabe et endnu større beløb, hvis de allerede overvejer at sælge igen.

- Derudover kan vi også allerede se, at nogle af brugtvognsforhandlerne er nødt til at sælge biler med tab til følge.

Markedsanalytikeren har aldrig set noget, der bare minder om Teslas prisnedsættelser, siger han.

- Jeg har arbejdet med det her i 27 år, og jeg har ikke set noget lignende.

Tirsdag skriver mediet Finans, at bilkoncernen Ejner Hessel har reageret ved at sænke prisen på deres brugte Teslaer.

Man har også skåret i prisen på en række andre brugte elbiler, skriver koncernen til mediet.