Tesla fortsætter nedtur: Laveste niveau i to år

2022 var et særdeles modbydeligt år for Tesla-aktien, der tabte knap 70 procent af sin værdi, og nedturen ser ud til at fortsætte ind i det nye år.

Tirsdag, som er årets første handelsdag på den amerikanske børs Nasdaq, falder selskabets aktie mere end 13 procent.

Dermed når aktiens værdi et niveau, der ikke er set lavere i mere end to år.

Den negative reaktion fra investorerne skyldes først og fremmest, at selskabet netop har offentliggjort skuffende salgstal. Det mener Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Det er jo en kombination af flere ting, der får folk til at reagere. Men det er først og fremmest, at der er leveret skuffende salgstal.

- Derudover er selskabets administrerende direktør, Elon Musks, stjerne hos investorerne også begyndt at falme lidt, siger han.

Når Per Hansen kigger på den lange nedtur, der for alvor begyndte, da Musk så sig lun på det sociale medie Twitter i begyndelsen af sidste år, så mener han, at direktøren har mistet sin magi.

- Musks mange visioner var noget, som investorerne - uanset hvad det handlede om - kunne vende til noget positivt. Men det er som om, at det er vendt nu, siger investeringsøkonomen.

- Det startede med hans engagement i Twitter sidste år. Først ville han købe det sociale medie, så ville han ikke, og til sidst blev han alligevel tvunget til det. Derfor lader investorerne ikke tvivlen komme ham til gode længere.

Per Hansen tror ikke, at tilliden mellem topchefen og investorerne bliver nem at genoprette.

Derudover handler det også om, i hvor høj grad Tesla bliver ramt af den økonomiske underafkøling, lyder det.

- Kigger man alene på bilsalget, så har det jo virkelig vist massive svaghedstegn under den nuværende krise, siger han.

Tesla-aktien handles tirsdag klokken 18.45 til omkring 105 dollar. Da kursen var på sit højeste i slutningen af 2021, blev den handlet til mere end 400 dollar.