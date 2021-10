Tesla runder markedsværdi på 1000 milliarder dollar

Den amerikanske elbilproducent Tesla har mandag nået en stor milepæl: Teslas markedsværdi har nu passeret 1000 milliarder dollar.

Tesla kommer dermed ind i en eksklusiv klub over børsnoterede virksomheder med en markedsværdi på over 1000 milliarder.

I klubben er de amerikanske giganter Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon samt det saudiarabiske olieselskab Saudi Aramco.

Markedsværdien har nået den særlige milepæl mandag, efter at Tesla landede sin største ordre nogensinde.

Det er biludlejningsvirksomheden Hertz, der har bestilt 100.000 biler hos Tesla, og det sendte aktiekursen op med omkring ti procent.

Tesla-stifter og topchef Elon Musk har sat et mål om, at Tesla skal øge sit salg med 50 procent om året med en målsætning om at ramme 20 millioner. Sidste år var salget på 500.000.

Hvis Tesla når den målsætning, vil det amerikanske selskab ifølge Reuters sælge dobbelt så mange biler som Volkswagen og Toyota, der i dag er de bedste sælgende bilproducenter på kloden.

Teslas aktiekurs har haft raketfart de seneste år. Aktiekursen er steget 137 procent det seneste år. Over fem år er aktien steget 2400 procent.

Tesla har de seneste år været en meget populær aktie. Også tusindvis af danskere ejer aktier i selskabet, der er den største spiller i verden på markedet for elbiler.

Teslas markedsværdi er i kroner og øre på omkring 6400 milliarder kroner.

Danmarks mest værdifulde virksomhed, medicinalkæmpen Novo Nordisk, har en værdi på omkring 1600 milliarder kroner.