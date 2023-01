Tesla sænker priser på populære elbiler med 100.000 kroner

Har du for nylig købt en Tesla og føler dig ramt af, at priserne nu falder? Så vil vi gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Elbilselskabet Tesla har sat priserne ned på flere modeller med op til 130.000 kroner. Det skriver Jyllands-Posten.

Der er blandt andet tale om to af Teslas mest populære modeller, nemlig Tesla Model 3 og Model Y.

Der er tale om prisfald på mellem 20 og 30 procent.

Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, betegner faldene som historiske.

- Jeg har aldrig oplevet lignende nedsættelser, og konsekvenserne bliver omfattende for markedet, siger han til Jyllands-Posten.

Helt konkret falder Model 3 Standard Range med lige over 90.000 kroner til en startpris på 359.990 kroner.

Den større Model Y falder med over 100.000 kroner til en startpris på 374.990 kroner.

De store prisfald gør Tesla-bilerne mere tilgængelige for flere mennesker. Men det betyder også, at Tesla-ejere, der gerne vil sælge deres elbil, får et større tab.

I en meddelelse skriver selskabet ifølge Jyllands-Posten, at prisfaldene skyldes, at flere regionale fabrikker har resulteret i lavere udgifter til logistik.

I marts 2022 åbnede Tesla en bilfabrik uden for Tysklands hovedstad, Berlin. Fabrikken blev det første produktionssted for Tesla-biler i Europa.

Ifølge Reuters har selskabet også sænket priserne i blandt andet USA, Asien, Australien og flere andre steder i Europa.

Herhjemme er både nye og brugte elbiler blevet mere populære, og antallet af elbiler steg med 69 procent i 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tesla har med Elon Musk i spidsen øget deres levering af elbiler med 40 procent i 2022 sammenlignet med året før, ifølge Reuters.

Det var lavere end forventningerne og har betydet yderligere kursfald for Tesla, der samlet tabte knap 70 procent af sin værdi i 2022.

Ifølge Reuters sagde Elon Musk i december, at renteændringerne havde ændret udsigterne for hele branchen, og at Tesla for at opretholde salgsvæksten derfor kunne komme til at sænke priserne. Det vil resultere i en lavere fortjeneste.