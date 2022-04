Tesla trodser forsyningsproblemer og mærker Super Bowl-effekt

I næsten hele verden kan man se frem til lange ventetider, hvis man bestiller en elbil fra Tesla. Det skyldes til dels problemer med forsyningskæden og manglen på mikrochip.

Alligevel bliver folk ved med at bestille. Og Tesla tjener endnu flere penge per solgt bil end tidligere.

Det viser elbilgigantens regnskab for finansårets første kvartal.

Tesla reklamerer normalt ikke for dets produkter. Men en række reklamespots ved årets Super Bowl 13. februar gjorde alligevel, at firmaet oplevede en stor stigning i bestillinger efterfølgende.

Tesla har da også omsat for 18,8 milliarder dollar. Det svarer til 129,2 milliarder kroner og er et godt nyk op fra de 122,3 milliarder, som var blevet spået.

Overskuddet på bilerne er desuden steget med mere end 60 procent, så Tesla nu i gennemsnit tjener 16.203 dollar per bil. Det svarer til cirka 111.300 kroner.

Men selv om kunderne ivrigt bestiller, og Tesla leverer et pænt overskud på bilerne, halter det stadig med rent faktisk at få rullet bilerne ud af fabrikken.

På grund af coronapandemien har selskabets fabrikker i lang tid kørt på lavere blus end tidligere, lyder det i en selskabsmeddelelse fra Tesla.

- Vores fabrikker har kørt med lavere kapacitet i adskillige kvartaler, mens forsyningsproblemer har udgjort den primære flaskehals, hvilket forventes at fortsætte året ud, skriver Tesla.

Desuden har et nyligt udbrud af coronavirus i Kina tvunget Tesla til at lukke en fabrik i flere uger. Fabrikken er kun lige genåbnet.

- Selv om en begrænset produktion for nylig er blevet genoptaget, holder vi stadig et vågent øje på situationen, skriver Tesla.

Wall Street har også reageret positivt på Teslas første kvartal. Aktierne steg med fire procent, da handlen lukkede onsdag.

Ifølge en analytiker fra kapitalfonden Roth Capital, Craig Irwin, skyldes det, at Tesla har tacklet produktionsudfordringerne i Kina på flot facon og samtidig kompenseret for manglende biler med fabrikker andre steder.

- Den kinesiske produktion ser ud til at være håndteret godt, og vi forventer, at fabrikkerne i Austin og Berlin kan gøre op for manglen på grund af Shanghais 19 dage lange nedlukning, siger han.