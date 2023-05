Tesla-truslen er landet

Jackie Phillip fik fredag verdens første Fisker Ocean leveret, og det er en tydeligt stolt ejer af verdens første udgave af den nye elbil.

Ekstra Bladet når kun lige at sige ’hej’ til ham søndag eftermiddag, hvor han har kørt bilen frem foran Amalienborg Slotsplads i København, før han inviterer inden for i bilen, trykker på én knap, der sender alle vinduer ned - inklusiv det i bagagerummet - samtidig med at taget åbner sig.

– Er det ikke fedt?, stråler han.

Jackie Phillip er blevet indehaver af verdens første Fisker Ocean, som den danske bildesigner Henrik Fisker står bag. Foto: Jonathan Damslund

Den 48-årige bilentusiast og højesteretsadvokat med speciale i bestyrelsesarbejde fortæller, at han var blandt de første til at investere i Fisker Inc., der er ejet af den danskfødte Henrik Fisker med en fortid i Allerød og hos verdens største bilproducenter, og som med sin egen elbil vil nu vil tage konkurrencen op med Tesla.

Fisker har tidligere prøvet med sine egne bilmærker uden den store succes. Men Jackie Phillip er alligevel helt rolig ved såvel investering i den nye bil samt i Fisker Inc.

En stor skærm, som også kendes fra Tesla, deler førersædet fra passagersædet. Foto: Jonathan Damslund

– Henrik er en gudsbenådet bildesigner. Men det er også vigtigt, at det kreative følges med en sund økonomistyring. Og Henrik stiftede jo Fisker Inc. med sin hustru Geeta, der styrer økonomien, og det er hun helt uovertruffen til, så jeg er fuldstændig tryg, siger han.

Bilen har en rækkevidde på 707 kilometer på en opladning, acceleration fra 0-100 km/t på 3,9 sekunder og en pris på 606.912 kroner for Fisker Ocean One. Der er solceller på taget, fjernsynspanel i midten og bagsæder med varmefunktion og mulighed for at læne sig tilbage. En mindre version med mindre udstyr og rækkevidde fås til omkring 329.000 kroner.

Henrik Fisker leverede selv den første Fisker Ocean i Danmark. Foto: PR

– Ja, jeg har faktisk købt to. Denne hvide og så kommer der en, som er fuldstændig sort, siger Jackie Phillip.

Dette er den store udstyrsmodel, og den glade advokat slår fast, at nu skal han af med sin Porsche Coupe.

– Den ryger nu. Det besluttede jeg i går, siger han.

Fra panelet i armlænet kan temperatur og stereoanlægget styres. Foto: Jonathan Damslund

Fotografen vil gerne have bilen fra nogle andre vinkler. Jackie Phillip forsøger febrilsk at flytte bilen nogle få meter. Uden held. Den må blive stående. Da Ekstra Bladets udsendte er tilbage på redaktionen, ringer telefonen. Det er Jackie Phillip:

– Det viser sig, at man ikke kan starte en Fisker Ocean, uden at man har sele på, griner han.

Disclaimer: Journalisten bag denne artikel ejer tre aktier i Tesla.