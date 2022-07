Teslas omsætning dykker efter coronanedlukning i Kina

Elbilfabrikanten Tesla og topchef Elon Musk kom ud af årets andet kvartal med en omsætning på 16,9 milliarder dollar svarende til omkring 123,6 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, der er offentliggjort onsdag aften dansk tid.

Det er et dyk på ti procent i forhold til første kvartal og tilskrives, at selskabets store fabrik i Shanghai i Kina blev midlertidigt lukket ned i april på grund af coronapandemien.

Analytikere havde spået, at omsætningen ville være omkring 0,2 milliarder dollar højere.

I forhold til samme kvartal sidste år var omsætningen dog 42 procent højere i år.

I starten af juli meddelte Tesla et fald i antallet af levering af biler fra første kvartal til andet kvartal. Det var første gang i over to år, at det skete.

I de tre måneder frem til udgangen af juni leverede Tesla knap 255.000 biler til kunder. Det var en nedgang fra 310.000 biler i første kvartal.

Faldet blev her også her forklaret med produktionsstoppet i Shanghai samt flaskehalse i forsyningskæderne og forsinkelser i forbindelse med åbningen af to nye fabrikker.

Mens omsætningen var lige under estimatet tjente Tesla flere penge end forventet i kvartalet.

Overskuddet for de tre måneder endte på omkring 2,3 milliarder dollar svarende til knap 17 milliarder kroner.

I andet kvartal i 2021 lå overskuddet på 1,14 milliarder dollar svarende til 8,3 milliarder kroner.