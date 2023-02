Test skal afgøre hvem der skal fyres hos H&M

Den svenske modekoncern Hennes & Maurits (H&M) vil teste sine ansatte for at finde ud af, hvem der skal fyres.

Det skriver Svenska Dagbladet ifølge Berlingske.

H&M annoncerede i november sidste år, at 1500 ansatte står til at miste jobbet på verdensplan som led i en større spareplan.

Ifølge den svenske avis vil man efterprøve kundskaber som intelligens og personlighed.

Det er afdelingen Business Tech, som beskæftiger sig med blandt andet e-handel og logistik, som står for skud, lyder det.

Robin Olofsson, der er formand for den lokale fagforening Unionen på H&M, fortæller, at flere har ringet til ham og grædt ved udsigten til at skulle testes.

- Nogen skal gennemføre op mod 30 test, siger han til Svenska Dagbladet.

Presseafdelingen hos koncernen oplyser, at de mange test også skal være med til at skabe overblik over de færdigheder, som de nuværende ansatte besidder.

Det gør man blandt andet for i fremtiden at kunne besætte stillinger med de rigtige kompetencer, lyder det.

Annonce:

Modekoncernen har mere end 100.000 ansatte på verdensplan. Cirka 10.500 af dem arbejder i Sverige.

Beslutningen om en fyringsrunde kom i kølvandet på en spareplan, som H&M tidligere har meldt ud.

I september skrev H&M i et kvartalsregnskab, at det på grund af høj inflation og stigende leveomkostninger 'er vigtigere end nogensinde før at tilbyde kunderne mest værdi for pengene'.

Fyringsrunden forventes at føre til årlige besparelser på cirka to milliarder svenske kroner - cirka 1,3 milliarder danske kroner.

I H&M's seneste årsregnskab landede overskuddet på 2,4 milliarder danske kroner. Det var godt fem milliarder under resultatet året inden.

Resultatet skyldtes primært høje omkostninger og et exit fra det russiske marked.

Rusland var et rentabelt marked for modevirksomheden, og afviklingen af det har alene kostet 388 millioner kroner på driftsresultatet.