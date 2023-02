Thunberg nægtet adgang til samiske aktivister i ministerium

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg skulle efter planen have mødtes med en gruppe aktivister i det norske Olie- og Energiministerium søndag aften. Men hun blev nægtet adgang.

Det oplyser en af aktivisterne, Ella Marie Hætta Isaksen.

Ministeriets Sikkerheds- og Serviceorganisation (DSS) bekræfter, at den svenske klimaaktivist ikke har fået lov til at komme ind. I stedet er hun blevet tilbudt at tale med aktivisterne gennem en sidedør til receptionen.

- Baggrunden for beslutningen er, at DSS af sikkerhedsmæssige hensyn ikke ønsker, at flere demonstranter kommer ind i bygningen, siger seniorrådgiver i DSS Espen Evensen.

- Ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed, men det må vi vurdere op imod sikkerhedsmæssige og andre hensyn, tilføjer han.

12 aktivister har siden torsdag opholdt sig inde i receptionsområdet i Olie- og Energiministeriet i det centrale Oslo.

Torsdag var det 500 dage siden, at den norske Højesteret afgjorde, at to vindmølleparker på halvøen Fosen i Trøndelag er opført ulovligt, fordi det krænker samernes ret til kulturudøvelse.

Anlægget står dog fortsat, og det er aktivisterne utilfredse med.

Derfor indtog 12 samiske aktivister fra den kulturpolitiske organisation NSR-Nuorat og Natur og Ungdom receptionen i ministeriet torsdag formiddag i protest.

Der har de opholdt sig siden.

Ella Marie Hætta Isaksen er stærkt utilfreds med, at Greta Thunberg søndag aften er blevet nægtet adgang til ministeriet.

- Vi bliver ret provokerede over, at de forsøger at forhindre vores fredelige demonstration og vores ret til at tage imod gæster udefra. Dette er en bygning, der er åben 24 timer i døgnet, også i weekenden. Men altså ikke når vi er her, siger hun.

I stedet vil Thunberg slutte sig til en demonstration uden for Olie- og Energiministeriet mandag morgen. Her planlægger aktivisterne at spærre alle indgange til bygningen og forhindre ansatte i at komme på job.

Demonstrationen er arrangeret af NSR-Nuorat og Natur og Ungdom.