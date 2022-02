Tidligere statsminister får ny tjans

Entreprenørerne på Femern Bælt-projektet har forpligtet sig til at skabe mindst 500 lærlinge- og elevpladser.

Og til at sikre, at der faktisk er unge til at fylde pladserne ud, har det statsejede aktieselskab Sund & Bælt rekrutteret noget af et navn.

Det bliver nemlig tidligere statsminister for Socialdemokratiet Poul Nyrup Rasmussen, der skal stå for den opgave.

Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Han skal være med til at skabe opmærksomhed om projektet blandt de unge kommende elever og lærlinge, fordi projektet er udfordret af flere ting, når det drejer sig om at få unge lokket til, står der.

Glad og stolt

Den primære byggeplads ligger for det første langt fra landets større byer. Projektet bliver en 18 kilometer lang tunnel, der skal forbinde Danmark og Tyskland. I Danmark begynder forbindelsen tæt på Rødbyhavn på Lolland.

Men også den generelle mangel på tilslutning til de relevante erhvervsuddannelser er et problem, og det er her, Poul Nyrup Rasmussen kommer ind i billedet.

'Nu handler det om at få så mange unge som muligt til at bruge muligheden for at få en erhvervsuddannelse. Derfor glæder det mig, at Sund & Bælt sammen med Poul Nyrup Rasmussen gør en ekstra indsats for at gøre byggeriet af Femern Bælt-tunnelen til en attraktiv arbejds- og læreplads,' siger nyudnævnte transportminister Trine Bramsen.

Om sin nye rolle siger den tidligere statsminister selv:

'Det er en sag, jeg har talt for i mange år. Jeg er glad og stolt over at repræsentere Femerns historiske lærlingeindsats.'

Første spadestik til tunnelen blev taget 1. januar 2021, og den ventes at stå færdig i 2029.

Til den tid vil den efter planen være verdens længste sænketunnel, og det bliver muligt at krydse bæltet mellem Danmark og Tyskland på 7 minutter i tog og 10 minutter i bil.