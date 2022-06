Tidligere USA-ambassadør: Danskere har ikke råd til at køre i bil

Danskere fra middelklassen har 'ikke råd til at køre i bil' og må derfor køre på cykel i stedet.

Det skriver den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Carla Sands på Twitter fredag.

Hendes opslag er en reaktion på de stigende benzinpriser i USA.

- Jeg har set det her før. I Danmark har folk fra middelklassen ikke råd til at køre i bil. De har en cykel og tager toget på lange ture, skriver Carla Sands.

- Min ambassadechauffør plejede at cykle en time i snevejr for at komme på arbejde. Det er den fremtid, som team Biden vil have for amerikanerne. Er det, hvad du vil have, lyder det videre.

Minister langer ud

Hendes opslag har fået flere kommentarer med på vejen fra danske politikere, herunder sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Så er den Trump-udpegede tidligere USA-ambassadør i DK i gang med at sprede misinformation om os, skriver han på Twitter.

- Vi er glade for at cykle, hvilket er sundt og godt for miljø og klima, bliver til, at 'middelklassen har ikke råd til at køre bil i Danmark'. Jeg nægter at tro, at hun ikke ved bedre.

Heunickes partifælle Marianne Vind (S), der er medlem af Europa-Parlamentet, knytter også et par ord til eks-ambassadørens opslag.

- Ifølge din teori er det så slemt, at selv den kongelige familie ikke har råd til en bil, skriver hun og vedlægger et billede af kronprins Frederik, der kører sine to sønner på en ladcykel.

Carla Sands var amerikansk ambassadør i Danmark fra 2017 til 2021. Hun blev udpeget af den tidligere præsident Donald Trump.

Inden hende var det Rufus Gifford, som var USA's topdiplomat i Danmark. Han var modsat Sands meget begejstret for den danske cykelkultur.

Det samme var James Cain, der var ambassadør i Danmark mellem 2005 og 2009. I løbet af sin tid på posten tog han på en 2500 kilometer lang cykeltur rundt i hele landet. Han brugte 37 dage på turen.

Der er endnu ikke udpeget en ny ambassadør. USA's præsident Joe Biden nominerede i januar forretningsmanden Alan Leventhal. Hans indsættelse er dog endnu ikke blevet godkendt i Senatet.