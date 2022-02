Tidligt skøn peger på største økonomiske vækst i 15 år

Efter at corona slog benene væk under den danske økonomi i 2020, er det hurtigt gået den anden vej igen.

I et tidligt og foreløbigt vækstskøn fra Danmarks Statistik estimeres den danske vækst i 2021 at være endt på 3,9 procent.

Det er på niveau med 2006, hvor væksten ligeledes var 3,9 procent. Ellers skal man ifølge Dansk Industri tilbage til 1994 for at finde en højere vækst.

Den store økonomiske vækst i 2021 kommer efter et 2020, hvor økonomien oplevede et fald på 2,1 procent.

Det udgangspunkt kan have betydning for, at økonomien nu ser ud til at opleve den største fremgang i 15 år. Forstået på den måde, at et lavt udgangspunkt kan sætte rammen for en stor procentuel stigning.

Væksten vækker begejstring hos finansminister Nicolai Wammen (S).

- Det er en meget imponerende udvikling, dansk økonomi har været igennem den seneste tid.

- Vi er for alvor ved at lægge coronakrisen bag os med den højeste beskæftigelse nogensinde og den laveste ledighed i mere end 13 år.

- Vi har fjernet de sidste restriktioner, og forudsætningerne for fortsat fremgang er gode, siger Wammen i en skriftlig kommentar.

I interesseorganisationen Dansk Erhverv peger seniorøkonom Kristian Skriver på flere årsager til den store økonomiske vækst sidste år.

Overordnet kan den hurtige genopretning ifølge ham forklares med, at erhvervslivet og forbrugerne har været hurtige til at omstille sig til nye restriktioner og høj smittespredning.

- Vi har set, at en større del af detailsalget er flyttet til nettet og via click and collect. Dertil har takeaway vundet frem i restaurationsbranchen.

- Det sikrer, at forbruget ikke er blevet lige så hårdt ramt af nedlukningerne i 2021 som i 2020, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

I 2022 forventer Kristian Skriver ikke en vækst i samme størrelsesorden som i 2021. Det gør Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, heller ikke.

- Beskæftigelsen er skudt i vejret, og det betyder, at ledigheden er virkelig lav. Det bremser væksten i det kommende år, fordi der mangler hænder ude i virksomhederne.

- Virksomhederne mangler også materialer. Oveni det er der kommet global uro med høje priser og geopolitiske spændinger mellem Rusland og Ukraine.

- Så der er en række forhold, der gør, at væksten ikke bliver lige så høj i år og næste år, siger Allan Sørensen.

Vækstskønnet fra Danmarks Statistik er det, statistikbanken selv kalder en indikator. Det vil sige, at det er et foreløbigt bud på væksten.

Den endelige vækst kan derfor også ende med at blive en anden.

Eksempelvis skønnede Danmarks Statistik for et år siden, at økonomien i 2020 var bakket med 3,7 procent. Det er siden revideret til et mindre fald.

Revideringer sker løbende, i takt med at der kommer mere sikkerhed omkring den økonomiske udvikling.