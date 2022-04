Tilliden til dansk økonomi når bund-niveau

Forbrugertilliden er i april faldet til det laveste niveau i over 30 år, og det giver næring til bekymring hos cheføkonom

Dyrere ture til benzintanken, til supermarkedet og markant større varmeregninger kan mærkes hos danskerne.

Nye tal fra Danmarks Statistik over danskernes tillid til dansk økonomi viser nemlig historisk lave niveauer, der ikke er set siden 1988.

- Det er meget voldsomme tal, vi er vidne til. Det slår både coronakrisens indledning og faktisk også finanskrisen. Så på den måde giver det bestemt næring til bekymring, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

De dystre tal for forbrugertilliden kommer i kølvandet på meget høje inflationstal, og forbrugernes tillid til økonomien er en vigtig faktor, fortæller cheføkonomen.

- Privatforbruget udgør cirka halvdelen af den danske økonomi, så når vi ser, at danskerne tilsyneladende holder igen med forbruget, så kan det også sætte sig i økonomien og for eksempel føre til højere ledighed. Derfor er privatforbruget noget, som er meget vigtigt for os økonomer, siger han.

Også positivt

Han understreger dog samtidig, at han grundlæggende ser positivt på dansk økonomi.

- Men beskæftigelsen er rekordhøj i Danmark, ledigheden har ramt 2,5 procent, hvilket er det laveste niveau siden 2008. Samtidig har danskerne også en stor formue med over en billion kroner stående i banken. Så der er både en høj jobsikkerhed grundet den lave ledighed og mange husholdninger, som er godt polstret, siger Jeppe Juul Borre.

I spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for Danmarks Statistiks beregning af forbrugertillid, spørges der både til danskernes forventning til den generelle økonomi, men også forventningen til sin egen økonomiske stilling et år ude i fremtiden.

Mærker det selv

Og her byder de seneste tal også på en dyster historie.

- Vi kan se, at danskernes syn på sin egen økonomi om et år også er gået i negativ (både i marts og april, red.). Og det har den heller ikke været siden 80'erne. Da coronakrisen ramte, der var det stort set udelukkende danskernes syn på den samlede danske økonomi, som gik i negativ.

- Men i dag mærker danskerne direkte på egen krop, at det er blevet hårdere at være husholdning, og det er værd at fremhæve i tallene, siger Jeppe Juul Borre.

Han håber, at der blot er tale om et midlertidigt dyk i marts og april på grund af krigen i Ukraine, og at vi inden sommerferien ser tilliden stige igen.

Inflationen i Danmark var i marts måned på heftige 5,4 procent.