Tilsyn advarer: Kan føre til fængselsstraf

Finanstilsynet får flere og flere sager om såkaldt washtrading, hvor private investorer handler værdipapirer med sig selv på markederne.

Det er ulovligt og kan føre til fængselsstraf, advarer tilsynet i en pressemeddelelse mandag.

- Mange af de tilfælde, som vi ser i Finanstilsynet, sker uforvarende, fordi investorer ikke er opmærksomme på, at de handler med sig selv eller ikke ved, at det er ulovligt. Det vil vi gerne undgå med denne advarsel, siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet.

Mange investorer er ikke opmærksomme på, at de handler med sig selv, lyder det fra Finanstilsynet. Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Kan skade tillid

Kendetegnet ved washtrading er, når køber og sælger af et ’finansielt instrument’ – for eksempel en aktie – er en og samme person, så der dermed ikke sker et reelt ejerskifte.

For markedet og andre investorer vil det se ud, som om der er blevet handlet mellem uafhængige parter, og det sender ifølge Finanstilsynet urigtige signaler til markedet om interessen for at købe eller sælge en aktie, fordi det kan sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau.

Det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder, lyder det fra Finanstilsynet, som også oplyser, at markedsmanipulation i Danmark som udgangspunkt bliver straffet med fængsel.

Ved, hvorfor det sker

Selvom de fleste sager, som lander på Finanstilsynets bord, sker uforvarende, så ved de fleste, der begår washtrading, godt, hvorfor det sker.

Det sker nemlig ofte, når investor ønsker at flytte aktier fra et depot til et andet depot. Det kan både være mellem egne depoter eller fra eget depot, til en ægtefælles, samlevers eller barns depot eller til et depot tilhørende et selskab, som investoren ejer.

Man skal derfor være opmærksom på, hvem der er beslutningstager for investeringen, og at den første handel er gennemført, før man lægger en ny ordre ind.

- Som køber eller sælger af en aktie er det vigtigt at være opmærksom på, hvad man allerede har lagt ind som en ordre, inden man lægger en ny ordre ind. Ved tvivlsspørgsmål bør man søge hjælp i sin bank eller kontakte Finanstilsynet, forklarer Karen Dortea Abelskov.