Titusinder strømmer til jul i Betlehem

Betlehem venter titusindvis af besøgende i juledagene i år.

Det står i skarp modsætning til de seneste to år, hvor coronapandemien gav langt færre mennesker ved de hellige steder.

Israels turistministerium forventer omkring 120.000 pilgrimme fra hele verden i år.

Omkring halvdelen af Betlehems indtægter kommer fra de pilgrimme og turister, der kommer for at se de vigtigste steder i kristendommen.

Lokale erhvervsdrivende vurderer ifølge Financial Times, at der i år er omkring 70 procent af det antal besøgende, der var i Betlehem inden coronapandemien.

De to år uden turister har sat sine tydelige spor på byen og dens økonomi, fortæller en hotelchef.

Annonce:

- Jeg har arbejdet i turistbranchen i 25 år, og dette har været den værste periode nogensinde. Værre end intifadaerne, værre end Golfkrigen, værre end alt, siger George Kukeyan, der er chef på Ambassador City Hotel, til avisen.

- Det gik hårdt ud over de mindre virksomheder. Jeg kender folk, der blev nødt til at sælge deres jord og deres smykker. Man bliver nødt til at have mad på bordet, siger han.

Tusindvis af mennesker gik med i det traditionelle juleoptog mod Betlehem gik fra Jerusalem klokken 12.00 lokal tid. Optoget er anført af lederen af den katolske kirke i Israel, Pierbattista Pizzaballa.

Han skal senere holde midnatsmesse ved Fødselskirken i Betlehem. Den lille by på Vestbredden er det sted, hvor Jesus Kristus siges at være født.

I et fælles julebudskab, som patriarkerne og lederne af kirkerne i Jerusalem har sendt ud, beklager de, at der ifølge dem er sket en stigning i antallet af angreb og diskrimination mod kristne. Samtidig bliver den kristne del af befolkningen mindre.

Annonce:

- En så nedslående atmosfære har ført til mangel på håb, særligt blandt unge kristne, der i stigende grad føler sig uvelkomne, lyder det i den fælles udtalelse fra de religiøse ledere.

Ud af de omkring fem millioner palæstinensere, der bor på Vestbredden, er under to procent kristne.

Dertil kommer omkring 185.000 kristne arabere, som bor i Israel, viser tal fra det israelske statistikbureau. Israel har omkring 9,6 millioner indbyggere, hvoraf tre fjerdedele er jøder.