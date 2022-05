Tivoli ændrer regler for billetreservation ved Fredagsrock

Tumult og urolige koncerter har fået Tivoli til at gentænke sit billetsystem.

I fremtiden kan koncertlystne Tivoli-gæster købe pladsbillet til Fredagsrock hjemmefra, så ingen går forgæves.

Samtidig vil det ikke kræve pladsbillet for gæster, der blot ønsker at besøge parken i samme tidsrum som koncerten.

Tivoli vil nemlig hegne koncertområdet ind, så alle gæster får en god oplevelse. Det forklarer Niels Erik Folmann, der er kommerciel direktør i Tivoli.

- Tanken med det hele er, at hvis du vil til koncert, men ikke har billet, skal du finde en anden fest, siger han.

Konceptet har allerede været afprøvet, da bandet Aqua spillede til Fredagsrock 29. april. Men her gjaldt pladsreservationen til hele haven.

Det betød, at gæster, der blot ville i Tivoli, men ikke til koncert, risikerede at gå forgæves. Et problem, den kommercielle direktør mener at have løst.

- Dermed får vi både plads til almindelige gæster og koncertgæster, siger Niels Erik Folmann.

Tivoli har i løbet af foråret haft sikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med Fredagsrock.

Gæster har kravlet over hegnet, efter at portene til parken blev lukket på grund af stor koncertinteresse. En 15-årig dreng blev sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet.

Det fik efterfølgende Tivoli til at aflyse en koncert med Kidd, TopGunn og Klumben. Her forventede parken, at et ekstraordinært ungt publikum ville skabe udfordringer endnu engang.

- Efterspørgslen har været så stor, at vi ikke har kunnet give en plads til alle. Så bliver der for mange, der står på Vesterbrogade og får en rigtig dårlig oplevelse, siger Niels Erik Folmann.

Tivoli har endnu ikke lagt endeligt antal på, hvor mange og hvilke koncerter billetsystemet skal gælde, men evaluerer undervejs.

- Men der er ikke nogen tvivl om, at til koncerter med store kunstnere som 50 Cent og Tom Jones, vil der være krav om pladsreservation, siger Niels Erik Folmann.

Begge kunstnere spiller i Tivoli i løbet af sommeren. Til koncerter af den størrelse er det muligt at købe billet til den forreste zone.

Sådan en billet koster 195 kroner, mens almindelige pladsbilletter er gratis, når først adgangsbilletten til Tivoli er betalt.