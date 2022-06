To kvinder sagsøger Mærsk i sag om voldtægt og sexchikane

Den danske rederigigant Mærsk er blevet sagsøgt af to kvinder ved en amerikansk domstol i New York.

Det skriver nichemediet ShippingWatch og DR Nyheder.

De to medier har oplysningerne fra henholdsvis advokatfirmaet Sanford Heisler Sharp og kvindernes advokat Steven J. Kelly, der er partner i advokatfirmaet.

Kvinderne beskylder Mærsk for ikke at beskytte dem og for ikke at tage ansvar i sager om voldtægt og sexchikane.

Den ene af kvinderne – Hope Hicks – har tidligere fortalt anonymt om sine oplevelser. Nu står hun frem med navn.

I sagsanlægget anklager hun en 40 år ældre overordnet for fuldbyrdet voldtægt under sin uddannelse hos Mærsk.

Den anden kvindes anklager går på 'ekstrem sexchikane, uønsket berøring og diskrimination' fra en kollega om bord. Det skriver DR Nyheder.

Begge de to kvinders påståede oplevelser har fundet sted på samme Mærsk-skib - 'Alliance Fairfax' - i henholdsvis 2019 og 2021.

Kvinderne beskylder også Mærsk for allerede i 2016 at være klar over, at der var problemer med sexchikane om bord. Uden at rederiet greb ind.

- Det, de to kvinder var udsat for, var forventeligt og kunne have været undgået, hvis Mærsk havde taget ansvar, udtaler kvindernes forsvarsadvokat Steven J. Kelly, som er partner i advokatfirmaet Sanford Heisler Sharp, til DR Nyheder.

Mærsk fyrede i begyndelsen af februar fem ansatte i en sag om mulig voldtægt. Siden begyndte man at foretage interviews med sine godt 350 kvindelige ansatte.

I den forbindelse er der kommet 'en del flere sager'. Dem er rederiet i gang med at undersøge til bunds, har flådechef i Mærsk Palle Laursen fortalt.

Mærsk oplyser tirsdag i en skriftlig kommentar til Ritzau, at de i virksomheden er 'dybt berørte over de sager, som er kommet frem'.

- Vi skal enhver uacceptabel kultur til livs, og vi skal til bunds i problemets omfang.

- Da sagen sidste år kom frem, gik vi i gang med at tale med alle vores kvindelige søfolk for at få deres førstehåndsberetninger om kulturen på skibene. Samtalerne viser, at der er brug for en omfattende kulturforandring, hedder det i kommentaren.

Mærsk uddyber, at det er afgørende for alle i virksomheden, at der er et 'sikkert, støttende og imødekommende miljø' på skibene og i virksomheden som helhed.

- De personsager, som verserer, kan vi ikke kommentere, oplyses det videre.