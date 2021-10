Tøjgigant leverer bedste regnskab nogensinde

Det går godt for Bestseller. Rigtig godt.

Tøjgiganten leverer sit bedste regnskab nogensinde, og resultatet er landet på et overskud på 4,6 milliarder kroner før skat.

Det er rekord for selskabet, der ejer kæder som Only, Vero Moda og Pieces.

Glad direktør

Og Anders Holch Povlsen, der er administrerende direktør, har også svært ved at skjule begejstringen.

- Det er et resultat, vi kan være godt tilfredse med. Det er også et resultat, der er bedre, end vi havde forventet og havde turdet håbe på.

- Det har været et bemærkelsesværdigt år, som har overrasket mange inklusive os selv. Vi er meget taknemmelige for, at vi står, hvor vi står nu, siger han i en pressemeddelse.

Giver bonus til ansatte

Omsætningen hos Bestseller er gået ni procent frem mellem august 2020 og juli 2021, fremgår det. Efter skat svarer overskuddet til 3,6 milliarder kroner.

2020 var præget af coronanedlukninger, men det er Bestseller kommet efter med det nye regnskab. Og det får også de ansatte glæde af.

'Som anerkendelse af den fælles indsats får alle ansatte en ekstra månedsløn fra en bonuspulje på 300 millioner kroner.

Ville ikke betale husleje

Under coronakrisen fik rigmanden kritik for ikke at betale husleje for sine udlejere, der led økonomisk.

'På grund af lukning af storcentre, kritiske tab af omsætning for de enkelte butikker, og for at bakke op om myndighedernes anbefalinger, samt beskytte vores medarbejdere og kunder, har vi valgt at lukke vores fysiske butikker indtil videre. Derfor ser vi os nødsaget til at standse huslejebetalingerne foreløbigt', lød det i et brev, som Ekstra Bladet kom i besiddelse af, der var underskrevet af finansdirektør Thomas Børglum Jensen.

Siden sagde han undskyld og begyndte igen at betale huslejen for de 200 butikker, det drejede sig om.